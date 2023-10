683

Não é novidade para ninguém que o acúmulo de resíduos plásticos representa um sério problema ambiental. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o material demora mais de 400 anos para se decompor. Dentro deste cenário, o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo e gera cerca de 11 milhões de toneladas do produto anualmente, segundo uma pesquisa da WWF. O país também é um dos que menos recicla este tipo de material: apenas 1,2% do total produzido.









Por isso, a Facily, plataforma de social commerce, destaca cinco ideias para transformar o que seria jogado fora em algo útil e prático para o dia a dia. Confira:



1. Vai ter feijão no pote de sorvete sim!

A primeira dica é a mais comum de todas: reutilizar a embalagem com a sua função original. Muitas empresas empacotam seus produtos em verdadeiros potes, que são firmes e com tampas, como margarinas e máscaras para cabelos, sendo perfeitos para armazenar itens de qualquer categoria. Para deixar mais divertido, personalizado e não causar aquela surpresa indesejada ao abrir um recipiente achando ser um produto e descobrir ser outro, pode pintar a embalagem de uma cor neutra ou colorida. Claro, depois da devida higienização. Aqui, as etiquetas também são bem-vindas para rotular os ingredientes e colocar a data que está armazenando o produto.

Embalagens plásticas transparentes, como caixas de produtos eletrônicos , bandejas de frutas ou ovos, podem ser cortadas e usadas como divisórias para gavetas. Isso ajuda a manter seus objetos pequenos organizados e visíveis.





3. Plantas com uma nova casa

Outro reaproveitamento útil é a transformação das garrafas pet em vasos. Para isso, corte o fundo da garrafa, faça furos para drenagem e adicione terra e suas plantas favoritas. Além de serem leves e resistentes, esses vasos são à prova d'água e permitem a reutilização de recipientes descartados.



4. Crie brinquedos e torne o momento da reciclagem divertido para as crianças

Dar exemplo para os pequenos é um dos principais fatores que influenciam no desenvolvimento de adultos conscientes tanto com o consumo quanto com o meio ambiente. Por isso, é fundamental incluí-los no momento da reciclagem. Transforme embalagens em brinquedos ou itens de decoração para o quarto da criança. Além de cortar e colar, você também pode utilizar pinturas, que estimulam a criatividade infantil. Durante a brincadeira, explique sobre a importância do reaproveitamento de materiais.



5. A imaginação é o limite!

Para os mais criativos, transformar embalagens plásticas em arte é outra forma de reciclagem. Ao mesmo tempo que promovem a conscientização ambiental, a tarefa de criar pinturas, esculturas, acessórios e outros projetos artísticos pode se tornar até um hobbie ou uma forma de faturar uma renda extra por meio do artesanato.





Experimente algumas dessas ideias e inspire-se para encontrar maneiras inovadoras de dar uma segunda vida a materiais que, de outra forma, seriam descartados.