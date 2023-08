683

Ter conforto durante o ciclo menstrual é essencial Freepik

Durante o ciclo menstrual, muitas mulheres buscam mais conforto, praticidade e segurança, além da preocupação em usar produtos benéficos para a saúde. Esses são tempos em que a busca por informação é comum, algo que gera seletividade e mais dedicação de empresas para oferecer produtos que estejam em comunhão com as necessidades dos consumidores. Quando se fala em menstruação e o uso de absorventes descartáveis, muitas lacunas são abertas acerca dos malefícios do item, que prejudica não apenas o meio ambiente, mas pode também fazer mal ao organismo.

Por isso, muitas mulheres têm recorrido ao uso de produtos alternativos ao absorvente descartável convencional, como absorventes reutilizáveis ou calcinhas absorventes.



Dentre os benefícios de usar absorventes reutilizáveis estão: