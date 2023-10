683

KamranAydinov/ Freepik



Nesta quarta-feira, 1º de novembro, comemora-se o Dia Mundial do Veganismo - um estilo de vida cada vez mais popular. Seja por questões de saúde, preocupações ambientais, consumo consciente ou mesmo pelo desejo de explorar novas perspectivas, essa tendência tem ganhado destaque, especialmente no âmbito das escolhas alimentares.





Celebridades como Xuxa e a cantora Billie Eilish representam apenas uma parcela de um grupo crescente que optou por excluir produtos de origem animal de suas vidas e que defende abertamente a causa. E o tema tem gerado tanta curiosidade que, segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), de janeiro de 2014 a dezembro de 2022, houve um aumento de 660% no volume de buscas na internet pelo termo "vegano" no Brasil.





De modo geral, o veganismo vai além de uma simples dieta e engloba uma série de escolhas éticas e conscientes em prol da vida animal. “ Na parte da alimentação , é uma prática dietética que exclui totalmente o consumo de alimentos de origem animal. Ou seja, pessoas veganas não consomem carne, peixe, laticínios, ovos ou qualquer outro produto de origem animal na hora de se alimentar”, afirma Alice Coca, nutricionista da UBS Jardim Paranapanema, gerenciada pelo Centro de Estudos e Pesquisas (Cejam), em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo.

ESCOLHA CONSCIENTE

Hoje, o Brasil conta com aproximadamente 7 milhões de veganos, o que o coloca como líder do veganismo na América Latina, segundo dados da SVB. Apesar desse aumento expressivo, muitos ainda não compreendem completamente o que significa ser vegano e, mais importante ainda, o que é necessário para adotar esse hábito da melhor maneira.





“Essa não é uma decisão fácil, mas, se tomada, é preciso que existam cuidados para garantir que todas as necessidades nutricionais sejam atendidas. Com o auxílio de um profissional, é possível desenvolver um plano de alimentação equilibrado, incorporando diferentes fontes de proteínas , frutas, legumes, grãos, folhas e vegetais. É fundamental buscar as melhores maneiras para se obter ferro, cálcio e outras vitaminas essenciais para o organismo”, explica a nutricionista.









Leia também:Intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite? Veja a diferença Em muitos casos, há ainda a necessidade de suplementos alimentares, que podem variar de acordo com as necessidades de cada pessoa. Normalmente, um deles é o mais recomendado para garantir uma dieta vegana saudável e efetiva.





“Um dos suplementos que podem ajudar a potencializar a dieta é a Vitamina B12, bastante presente em alimentos de origem animal, como carnes, atum, ovo cozido e leite. Ela ajuda no funcionamento do sistema nervoso e cardiovascular, além de melhorar a disposição física e mental. A sua falta pode gerar graves problemas de saúde”, reforça.





Além disso, a obtenção de Vitamina D e Ômega-3 também são altamente recomendadas para aqueles que desejam planejar uma dieta balanceada. "Se a exposição à luz solar não for suficiente para obter a quantidade necessária de vitamina D, é importante que a pessoa busque orientação profissional para se suplementar adequadamente. Quanto ao Ômega-3, embora seja associado principalmente ao peixe, pode ser obtido a partir de sementes de linhaça, chia, nozes, óleo de linhaça e óleo de canola”, ressalta Alice.