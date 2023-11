683

Transição do trabalho remoto para o presencial, depois de longos períodos de adaptação à nova normalidade, gera discussões significativas googlerankfaster/Pixabay





Com o retorno gradual ao trabalho presencial em muitas empresas, crescem as preocupações sobre os impactos na saúde mental dos trabalhadores. A transição do trabalho remoto para o presencial, depois de longos períodos de adaptação à nova normalidade, está gerando discussões significativas e desencadeando a síndrome Forto (Fear of returning to the office), em português: medo de retornar ao trabalho presencial. A discussão é em torno do equilíbrio entre as necessidades operacionais das empresas e o bem-estar dos funcionários.









A pandemia do COVID-19 transformou completamente a forma como as pessoas trabalham. O retorno ao trabalho presencial inclui desafios como: se ajustar novamente às rotinas diárias, planejamento da ida até o trabalho, além do receio de um novo contágio. Tudo isso pode ter um impacto considerável na saúde mental dos trabalhadores.

Fase de transição Médico do trabalho, Marcos Mendanha, destaca que o retorno ao trabalho presencial inclui desafios como se ajustar novamente às rotinas diárias e planejamento da ida até o trabalho Arquivo Pessoal





O médico do trabalho e diretor da Faculdade CENBRAP, Marcos Mendanha, enfatiza a importância de os líderes empresariais abordarem essa questão com seriedade, destacando a necessidade de as empresas adotarem uma abordagem proativa para apoiar seus funcionários durante essa fase de transição.

“A criação de ambientes de trabalho seguros, medidas de prevenção eficazes e a promoção de programas de bem-estar emocional são atitudes essenciais para amenizar os efeitos negativos na saúde mental dos trabalhadores”, explica Marcos Mendanha.





Mendanha ressalta ainda, a importância em abordar essa questão já que este é um momento crucial para discutir como podemos equilibrar as necessidades de negócios com a saúde mental dos trabalhadores.



“Ao adotar uma abordagem proativa, investindo em ambientes seguros e promovendo medidas de apoio emocional, as organizações podem criar um ambiente onde a saúde mental e a produtividade coexistam harmoniosamente”, afirma o médico do trabalho.

Mendanha acredita que essa é uma oportunidade para as empresas liderarem pelo exemplo e se destacarem como defensoras do bem-estar dos seus colaboradores em um mundo que continua a se adaptar às mudanças.