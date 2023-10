683

"É muito importante para que eles [graduandos] entendam a complexidade que são os temas humanos, sobretudo esse tema da morte por suicídio





Tendo como base os dados recentes da Organização Mundial de Saúde, os quais indicam que, na América Latina, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) inicia nesta quarta-feira (18/10), o I Congresso Internacional sobre Saúde Mental na Contemporaneidade: diálogos sobre suicídio, no Campus Coração Eucarístico. Para além da comunidade acadêmica, a programação, que vai até o dia 21 de outubro, dispõe de rodas de conversa, minicursos e atividades culturais para a comunidade externa à Universidade. O congresso conta com apoio do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais (CRP-MG) e da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB Nacional).









A professora aponta que desde a pandemia houve um aumento crescente em relação às inseguranças , principalmente nos mais jovens. Além disso, os constantes conflitos armados também são gatilhos para crises e sentimentos de incerteza.









Leia também: Síndrome de burnout: atenção à própria saúde mental ajuda na prevenção Luciana cita, também, a relevância da comunidade externa fazer parte do evento, mas frisa principalmente sobre a importância dos graduandos se fazerem presentes no congresso. "Claro que sempre buscamos informação, porque a gente tem que estar sempre a altura da nossa época e pensando nos desafios da nossa época. Mas sobretudo, os graduandos necessitam de mais informação ainda, então o evento é muito importante para que eles entendam a complexidade que são os temas humanos, sobretudo esse tema da morte por suicídio."





Ainda que muito sensível, a presidente do evento diz que o tema é muito caro e importante em razão do aumento no Brasil de ideações suicidas entre jovens e um aumento de morte por suicidio também pelo mesmo público."É preciso que a gente enfrente esse tema, que os temas quando são silenciados, eles se tornam maiores. é importante um diálogo respeitoso e ético. Além disso, é importante escutar as pessoas, é nesse sentido, que o evento cria esse espaço".





Em diálogo com várias áreas do conhecimento, o I Congresso Internacional sobre saúde mental na contemporaneidade trará a reflexão sobre a arte oferecida como ferramenta para pensar os dilemas da vida e da morte. Haverá um recorte da peça de teatro "Despertar da primavera", de Frank Wedekind. Além dela, haverá exibição do filme "Elena", de Petra Costa.





Serviço





I Congresso Internacional sobre saúde mental na contemporaneidade: diálogos sobre suicídio





Quando: de 18 a 21 de outubro





Onde: Avenida Dom José Gaspar, 500, Bairro Coração Eucarístico, Belo Horizonte - MG