A bipolaridade não tem cura, mas com tratamento correto, o indivíduo pode viver normalmente Gerd Altmann/Pixabay

É habitual o ser humano passar por variações de humor durante o dia, ir de momentos de extrema alegria para a tristeza. São sentimentos naturais de cada indivíduo, mas existem pessoas que passam por variações de humor indo da euforia extrema à depressão profunda com maior intensidade, de maneira crônica. Essas pessoas são classificadas como bipolares. A bipolaridade é um transtorno mental que atinge cerca de 4,2 milhões de brasileiros, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).





Tristeza persistente (humor deprimido);

Fadiga (cansaço excessivo e redução de energia);

Alterações significativas no apetite;

Perda ou ganho de peso;

Sentimentos de desesperança, vazio, impotência e inutilidade;

Culpa e preocupações excessivas;

Lentidão (física e mental);

Insônia ou sono excessivo;

Baixa autoestima;

Memória e concentração prejudicadas;

Ausência de prazer e interesse nas atividades habituais;

Isolamento social;

Pessimismo generalizado;

Pensamentos suicidas.

Diminuição da necessidade de sono;

Autoestima inflada;

Hiperatividade;

Agitação psicomotora;

Delírios de grandeza;

Aumento do desejo sexual;

Fala e pensamentos acelerados;

Irritabilidade extrema;

Sensação de tensão e nervosismo;

Atenção dispersa (distratibilidade);

Alucinações;

Comportamento agressivo;

Atitudes impulsivas e imprudentes;

Sensações de extrema felicidade, energia e autoconfiança.

A causa exata do distúrbio bipolar não é conhecida, mas acredita-se que seja influenciada por uma combinação de fatores como genética, ambiente, estrutura e química do cérebro. Por isso, sua descoberta pode demorar por conta do desconhecimento em torno do problema. “O histórico de vida da pessoa e familiar auxilia no diagnóstico, pois leva em conta as alterações de humor anteriores, episódios atuais ou passados de depressão, além da ausência de resposta ao tratamento com antidepressivos”, explica o médico psiquiatra, Bruno Brandão.De acordo com o psiquiatra, a doença não tem cura, mas com tratamento correto, o indivíduo pode viver normalmente. “Os cuidados incluem, o uso de medicamentos, psicoterapia e mudanças no estilo de vida, como o fim do consumo de substâncias psicoativas (cafeína, anfetaminas, álcool e outras), além de desenvolver hábitos saudáveis de alimentação, sono e redução dos níveis de estresse”, afirma.Ainda segundo o médico, o apoio familiar faz toda diferença. “Os familiares precisam dar suporte, não julgar e procurar se informar sobre a doença. Além disso, é ideal que a família também tenha acompanhamento psicológico para ter emocional para ajudar o parente”, diz.