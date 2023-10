683

Óbitos ocorrem por complicações durante o período gestacional, no parto ou em até 42 dias após a gestação Freepik

Todos os dias cerca de 800 mulheres, no mundo, morrem devido a complicações com a gestação, de acordo com dados da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS). Já em Minas Gerais, segundo o Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal (CEPMMIF), quase 80% das mortes maternas são evitáveis, entre causas diretas e indiretas. Esses óbitos ocorrem por complicações durante o período gestacional, no parto ou em até 42 dias após a gestação.





Entre as principais causas de mortalidade materna em Minas Gerais, estão as doenças do aparelho circulatório, do sangue e órgãos hematopiéticos e do sistema digestivo, seguidas de chikungunya, infecção viral, hipertensão, linfangite, diabetes , doença falciforme e doenças respiratórias A presidente da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais (Sogimig), Inessa Beraldo, ressalta que o primeiro passo para mudar esse cenário se dá antes mesmo da gravidez, com o planejamento reprodutivo, caso seja possível."Ir ao médico quando se pretende engravidar é de grande importância para que sejam avaliadas questões sociais, familiares, emocionais e pessoais da gestante, no contexto da atenção integral no ciclo gravídico-puerperal. Dessa forma, será possível mitigar riscos à saúde da mulher e do bebê", explica a médica. Inessa ressalta que garantir o acesso ao serviço de saúde ainda é um dos desafios apontados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).Após o início da gestação, é fundamental o acompanhamento médico para garantir o bem-estar materno e fetal, identificando possíveis doenças preexistentes ou que podem se desenvolver ao longo da gestação, bem como alterações no desenvolvimento e crescimento do feto. Para isso, é importante a atenção à periodicidade das consultas, conforme orientação médica.A OMS elaborou, a partir das principais causas de mortalidade materna, uma lista de recomendações para os médicos tratarem e orientarem seus pacientes:- A pré-eclâmpsia deve ser detectada e adequadamente tratada antes do início das convulsões (eclâmpsia)- A hemorragia grave pós-parto precisa ser atendida tempestivamente- A infecção após o parto precisa ser reconhecida e tratada em tempo oportuno- As gestações indesejadas e precoces devem ser evitadas por meio do uso de contraceptivos