Nesta última semana de setembro, comemora-se a Semana Internacional das Pessoas Surdas. Hoje (26/9), em especial , celebra-se o Dia Nacional do Surdo - criada para dar visibilidade à comunidade surda brasileira e conscientizar a sociedade sobre a importância da integração e do respeito a essas diferenças. No Brasil, de acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde, existem 2,2 milhões de pessoas com deficiência auditiva.







Quase 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo %u2500 ou uma a cada quatro pessoas %u2500 viverão com algum grau de perda auditiva até 2050, adverte o primeiro Relatório Mundial sobre Audição divulgado em 2021 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Atualmente, segundo a ONU, o mundo tem mais de 70 milhões de pessoas com deficiência auditiva.

Conheça as principais causas da perda auditiva:







Em adultos, o controle de ruído, a escuta segura e a vigilância de medicamentos ototóxicos, juntamente com uma boa higiene do ouvido, podem ajudar a manter uma boa audição e reduzir o potencial de perda auditiva.









A identificação é o primeiro passo para lidar com a perda auditiva e doenças relacionadas. A triagem clínica em pontos estratégicos da vida garante que qualquer perda de audição e doenças do ouvido possam ser identificadas o mais cedo possível.

Avanços tecnológicos recentes, incluindo ferramentas precisas e fáceis de usar, podem identificar doenças de ouvido e perda auditiva em qualquer idade, em ambientes clínicos ou comunitários, e com treinamento e recursos limitados. A triagem pode ocorrer até mesmo em situações desafiadoras, como as encontradas durante a pandemia de COVID-19 e aqueles que vivem em áreas remotas e vulneráveis do mundo.

Acesso ao atendimento oportuno e apropriado





Uma vez que se tenha o diagnóstico, a intervenção precoce é fundamental. O tratamento médico e cirúrgico pode curar a maioria das doenças do ouvido, potencialmente revertendo a perda auditiva associada. No entanto, onde a perda auditiva é irreversível, a reabilitação pode garantir que os afetados evitem as consequências adversas da perda auditiva. Uma gama de opções eficazes está disponível.

As tecnologias auditivas, como aparelhos auditivos e implantes cocleares, quando acompanhadas por serviços de suporte adequados e terapia de reabilitação são eficazes e econômicas e podem beneficiar crianças e adultos.





O relatório observa que o uso da língua de sinais e outros meios de substituição sensorial, como a leitura da fala, são opções importantes para muitas pessoas com deficiência auditiva; tecnologia e serviços de assistência auditiva, como legendagem e interpretação em linguagem de sinais, podem melhorar ainda mais o acesso à comunicação e à educação para pessoas com perda auditiva.