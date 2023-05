Pesquisa aponta reversão de perda auditiva genética em idosos

No estudo, o grupo de pesquisadores utilizou vetores do vírus adeno-associado (VAA) em camundongos velhos geneticamente modificados com um gene (TMPRSS3) defeituoso, responsável pela perda auditiva em seres humanos. Ao introduzir o VAA, contendo uma versão saudável do TMPRSS3, os cientistas observaram uma melhora significativa na audição dos animais.

Segundo o pesquisador Zheng-Yi Chen, um dos autores do trabalho, as descobertas sugerem que uma terapia genética mediada por vírus, isoladamente ou em combinação com um implante coclear, poderia tratar a perda auditiva genética. Além disso, este foi o primeiro estudo a resgatar a audição em camundongos idosos, indicando a viabilidade desse método mesmo para pessoas com idade avançada.Leia também: Mais de 1 bilhão de jovens e adultos estão com a audição ameaçada.