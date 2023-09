'A solução desenvolvida é mais eficiente por ser lavável e de fácil aplicação. Além disso, pode ser reaplicada várias vezes, seguindo a indicação médica, promovendo assim, a continuidade do uso pelo paciente e melhora no tratamento' ArtPhoto_studio/ Freepik

Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desenvolveram um creme mais eficiente do que produtos disponíveis no mercado para tratar doenças inflamatórias dermatológicas como a dermatite atópica, uma condição crônica e hereditária que causa coceira e lesões na pele. O estudo está publicado na edição da revista “Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences”.