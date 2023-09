683

Ao cruzar a linha de chegada, todas as atletas ganharão medalha de participação e concorrerão ao sorteio de brindes dos patrocinadores Revista Encontro/Divulgação

Faltam poucos dias para a 24ª Encontro Delas. A corrida vai acontecer neste fim de semana (23 e 24/9), na Lagoa Seca do Belvedere. E é mais do que uma corrida. São dois dias de evento, com diversas atividades que promovem a valorização, a saúde e o bem-estar da mulher.



No sábado, de 9h as 16h, será o tradicional day care, quando serão disponibilizados para as corredoras, gratuitamente, mimos como massagens e fast tatoo, além de espaço kids com playground inflável, degustações de produtos parceiros e muita música.





No domingo será a corrida, com circuitos de cinco quilômetros e 10 quilômetros. A largada acontecerá às 8h e a programação vai até às 12h. Toda a estrutura do day care permanecerá no dia da prova. Será uma manhã de festa, com alongamento coletivo antes da largada e aulão de dança , depois da corrida. Na sequência, sorteios e a premiação.Os kits deverão ser retirados no sábado, de 9h as 16h, durante o day care. As bags deverão ser retiradas na arena e as camisetas na Loja Track & Field do Belvedere, localizada ao lado da arena. Não haverá entrega de kit no domingo, nem após o evento.

Leia: Os cinco benefícios da corrida para a saúde



Ao cruzar a linha de chegada, todas as atletas ganharão medalha de participação e concorrerão ao sorteio de brindes dos patrocinadores. Além disso, as três primeiras colocadas de cada categoria serão premiadas com troféus e medalhas exclusivas da Manoel Bernardes.



A arena Encontro Delas é aberta ao público. O evento é patrocinado pela Caixa - Governo Federal, Unimed-BH, Epa, Danone, MM Aluguel de Carros e Track & Field. Conta com o apoio de Del Maipo, The House Food & Fun, Manoel Bernardes, Ouro Minas, Virtuosa Clínica Estética, 3 Corações, Delícias do Trigo, Quatree, Solutions Gestão de Seguros, Village Kids, São Marcos e Tia Tânia Pão de Queijo Gourmet. A promoção é do Estado de Minas, TV Alterosa e Light FM, com realização da Revista Encontro e TBH Esportes.



Uma corrida inclusiva



Participam da corrida os projetos Pernas de Aluguel e Corre para Ver, que possibilitam a prática da corrida de rua às pessoas com deficiência, conduzidas por corredores voluntários. Nesta edição, a Encontro Delas receberá, pela primeira vez, corredoras da associação Unidas pelo Autismo. O evento disponibiliza banheiro químico adaptado e intérprete de libras.



24ª Encontro Delas Circuito

Retirada do kit: 23 de setembro de 2023, de 9h às 16h

A bag deverá ser retirada na arena, localizada na Lagoa Seca do Belvedere, na Rua Juvenal Senra. A camisa deverá ser retirada na loja Track & Field do Belvedere, na Rua Modesto Araújo de Carvalho, 652.



Day Care

23 de setembro de 2023, de 9h às 16h

Na Lagoa Seca - Belvedere - Rua Juvenal Senra



Corrida

24 de setembro de 2023

Horário da largada: 8h

Percursos: 5 quilômetros e 10 quilômetros

Inscrições: pelo site: http://www.encontrodelas.com.br

R$140,00 (2º lote de 22/9)

Local: Lagoa Seca - Belvedere - Rua Juvenal Senra