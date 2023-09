683

Tratamentos com laser, preenchimentos dérmicos e radiofrequência, podem ajudar a reduzir rugas e melhorar a aparência geral



As pessoas desejam modificar o contorno facial por uma série de razões, que podem variar de acordo com suas motivações pessoais e experiências individuais. E é possível melhorar a face de várias formas para alcançar uma aparência mais equilibrada, atraente e conquistar a melhora da autoestima e bem-estar.



De acordo com o cirurgião bucomaxilofacial Rafael Evaristo, é possível cuidar da aparência a partir de alguns cuidados com a pele. "Manter uma rotina de cuidados, incluindo limpeza, hidratação e proteção solar, ajuda a melhorar a textura da pele e a manter a firmeza", destaca.



Outra alternativa é usar a maquiagem como aliada, que pode ser uma ferramenta poderosa para realçar os traços. "Técnicas de contorno e iluminação podem criar sombras e realces para esculpir o rosto e enfatizar certas características, como maçãs do rosto e queixo", explica o especialista.





O cirurgião recomenda usar a maquiagem como aliada, que pode ser uma ferramenta poderosa para realçar os traços Arquivo Pessoal

O cirurgião recomenda exercícios faciais para fortalecer os músculos do rosto e melhorar a firmeza dos tecidos. "Exercícios simples, como apertar os lábios e segurar por alguns segundos, podem ser úteis", indica.E claro, para quem busca um resultado imediato, o cirurgião também sugere procedimentos estéticos não invasivos, mas de uma forma menos perceptível. "Tratamentos com laser , preenchimentos dérmicos e radiofrequência, podem ajudar a reduzir rugas e melhorar a aparência geral", informa.No caso de resultados mais aparentes e duradouros, o médico sugere recorrer a cirurgia estética. "A cirurgia no terço inferior da face minimamente invasiva pode remodelar áreas específicas do rosto para melhorar o contorno", afirma.Evaristo ressalta que é importante lembrar que a definição do contorno facial é uma questão pessoal e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. "É fundamental procurar orientação profissional antes de tomar decisões importantes relacionadas à saúde e à aparência. Qualquer procedimento, seja ele não invasivo ou cirúrgico, deve ser realizado por especialistas qualificados e devidamente treinados."