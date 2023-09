O sambista Arlindo Cruz teve alta médica nessa terça-feira (5), após ficar aproximadamente 25 dias internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, por conta de um quadro de caxumba bacteriana. O artista, com 64 anos de idade, vem fazendo tratamento de saúde devido às sequelas de um AVC sofrido em 2017.

O termo caxumba é comumente utilizado para referir-se a doenças infecciosas nas glândulas parótidas, que geram sintomas semelhantes à doença viral - também conhecida como papeira ou parotidite.

Segundo o Ministério da Saúde, altamente contagiosa, a caxumba é causada apenas pelo vírus Paramyxovirus, transmitido por contato direto com gotículas de saliva ou perdigotos de pessoas infectadas. Ou seja, não pode ser transmitida por bactérias. As infecções são comuns no inverno e na primavera - sendo as crianças as mais atingidas.