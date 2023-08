683

O acidente vascular cerebral é a segunda causa de morte e a primeira causa de incapacidade no mundo Freepik

A Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (22/8), às 9h30, audiência pública para tratar da disponibilização de ações de saúde contra o AVC no Sistema Público de Saúde (SUS). As ações vão desde programas de prevenção, diagnóstico no tempo correto e tratamento, como a tão esperada trombectomia mecânica (TM) - terapia que aumenta em até três vezes as chances de pacientes com AVC isquêmico ficarem com poucas ou nenhuma sequela, conforme aponta estudo Resilient. A sessão contará com a presença do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Instituto Lado a Lado pela Vida, a Sociedade Brasileira de AVC e da Sociedade Brasileira de Neurorradiologia Diagnóstica e Terapêutica (SBNR).