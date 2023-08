683

Poucos dias de calor extremo podem ser suficientes para colocar milhões de pessoas em insegurança alimentar, privando-as de seus ganhos financeiros diários, advertiu um estudo publicado nesta segunda-feira (21).



A pesquisa, publicada na revista Nature Human Behaviour, mostra que as consequências das altas temperaturas podem ser imediatas para os trabalhadores mais pobres.



"Se fizer calor hoje, a insegurança alimentar pode chegar em poucos dias, porque as pessoas não podem trabalhar, não ganham dinheiro e, portanto, não têm os meios para comprar o que comer", explicou à AFP a autora principal do estudo, Carolin Kroeger, da Universidade de Oxford.



A pesquisa demonstra, por exemplo, que uma semana de temperaturas extremas na Índia implica oito milhões de pessoas a mais enfrentando insegurança alimentar aguda.



Desta forma, a mesma onda de calor pode provocar fome para milhões de pessoas, segundo resultados da análise em 150 países, sobretudo em zonas tropicais e subtropicais.





As pessoas cujos pagamentos são por peça ou por rendimento são as mais vulneráveis.O estudo cita o exemplo das mulheres de Bengala Ocidental (Índia) cujo salário depende de quantos tijolos por dia elas transportaram. Quando as temperaturas alcançam seus níveis máximos, podem perder até 50% de suas receitas."Os maiores efeitos ocorrem nos países de renda baixa, com mais empregos agrícolas e vulneráveis", aponta Carolin Kroeger.Leia mais: Saiba como dormir bem no calor do verão Em 2021, 470 bilhões de horas de trabalho foram perdidas - o equivalente a quase uma semana e meia de trabalho por pessoa em todo o mundo - devido ao calor extremo.Kroeger destaca que "os minisseguros e uma melhora nos direitos trabalhistas" poderiam melhorar essa situação.Os pesquisadores também descobriram que o aumento das temperaturas afeta o nível dos nutrientes essenciais em muitas das plantações de alimentos.Segundo o Grupo Intergovernamental de Especialistas sobre a Mudança Climática (IPCC) das Nações Unidas, centenas de milhões de pessoas sofrerão pelo menos 30 "dias de calor mortal" todos os anos até 2080.