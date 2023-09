683

Campanha: vídeo da peça publicada no Instagram trouxe a mulher de Faustão, Luciana Cardoso, e os filhos João Guilherme, Rodrigo e Lara, juntos, falando da experiência que o pai teve nas últimas semanas Instagram/Reprodução A família do apresentador Fausto Silva estrelou neste domingo (3/09) uma campanha do Ministério da Saúde para conscientização da doação de órgãos no Brasil. A peça foi publicada no Instagram.



Chamada de Setembro Verde, a campanha lançou vídeo com a esposa de Faustão, Luciana Cardoso, e os filhos João Guilherme, Rodrigo e Lara, juntos, falando da experiência que o pai teve nas últimas semanas e que mobilizou o Brasil.



No vídeo, os quatro aparecem e dizem que estão em campanha para mudar a visão do Brasil sobre o assunto. "Órgãos não vão para o céu. Eles têm uma segunda missão na terra, que é ajudar a quem precisa", comentou João Guilherme Silva no vídeo.

"A esperança de uma segunda chance depende de você. Deixe explícita sua vontade de ser um doador. Assim você pode salvar a vida de quem precisa", comenta a peça.





Na quinta-feira (31), o jornalista postou um vídeo no Instagram e afirmou que será eternamente grato ao doador, o ex-jogador de futebol de várzea, Fábio Cordeiro da Silva, e à família dele.



"Quero fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Ele me deixou a chance de viver de novo."