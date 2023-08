683

Voluntárias foram acompanhadas até as crianças completarem 5 anos: resultado reforça a importância do suporte profissional (Creative Commons via Upsplash)





Pesquisadores liderados pela King's College London, na Inglaterra, encontraram uma ligação entre o tratamento com medicamentos para a depressão pós-parto e melhorias no comportamento das crianças até cinco anos depois do nascimento. Entre os benefícios observados, estão a redução de dificuldades comportamentais infantis, como problemas de conduta e comportamento antissocial, e de sintomas de transtorno do deficit de atenção com hiperatividade (TDAH).



Para chegar às conclusões, a equipe avaliou informações de mães diagnosticadas com depressão pós-parto e o crescimento de seus filhos, considerando o uso dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS), uma classe de antidepressivo . Os pesquisadores utilizaram informações de mais de 8 mil gestantes e bebês, e o resultado da investigação foi publicado na edição desta terça-feira(29/08) da revista Jama Network Open.

A Organização Mundial da Saúde estima que de 15% a 19% das puérperas têm depressão pós-parto, prevalência que varia conforme a realidade socioeconômica do país em que vivem . Kate Liu, autora principal, reforça que, apesar de comum, o problema é, na maioria das vezes, negligenciado. No Reino Unido, por exemplo, apenas 3% das mulheres recebem terapêuticas com os medicamentos ISRS. Na avaliação de Liu, esse cenário se deve, provavelmente, à falta de conhecimento do distúrbio e a preocupações sobre possíveis impactos a longo prazo dos antidepressivos nas crianças.



Leia: Gravidez e pós-parto merecem olhar atento dos especialistas.



A pesquisa, porém, mostra um efeito contrário. "Nosso estudo não encontrou nenhuma evidência sugerindo que o tratamento pós-natal com ISRS conferisse um risco aumentado para o desenvolvimento infantil. Na verdade, descobrimos que a terapêutica reduziu a depressão materna e as dificuldades comportamentais infantis associadas à depressão pós-parto", afirma Liu.



Vitor Barros Rego, psicólogo e professor universitário da Unieuro, em Brasília, explica que a depressão pós-parto pode afetar a criança e as mães de diversas formas. "Eu diria que há um desengajamento da mãe no cuidado com a criança e no cuidado de si própria. Algo que já é comum na maternidade é a mãe se anular. Mas com a depressão pós-parto, isso fica muito mais escancarado, a ponto de ela não querer tomar banho ou não ver sentido em escovar os dentes ou em se alimentar direito", ilustra. "Quando o quadro não é diagnosticado, a mãe tem comportamentos evidentes e inconscientes de rejeição do filho", completa.



Leia: Depressão pós-parto: por um novo amanhã.



Segundo o especialista, há o risco de esse quadro resultar em problemas futuros para a criança. "O convívio com uma mãe que não é calorosa, que não estabelece vínculo, poderá fazer com que esse filho tenha baixa autoestima, dificuldade de se vincular, menos capacidade cognitiva, de bom raciocínio, concentração e também afetar a memória", lista. Liu enfatiza que todos esses desdobramentos têm sido alvo de estudos científicos. "Diferentes linhas de pesquisa têm mostrado que a depressão pós-parto prevê um aumento em problemas emocionais e comportamentais nas crianças, além de atrasos no desenvolvimento cognitivo."

Segurança

Durante o trabalho, foram analisadas informações de 8.671 mulheres que preencheram os critérios de diagnóstico para depressão pós-parto seis meses após darem à luz. Dessas, 177 receberam tratamento pós-natal com ISRS. Questões de saúde e características de mães e filhos, incluindo sintomas depressivos e outras dificuldades emocionais e comportamentais, foram avaliados quando os pequenos tinham 1,5, 3 e 5 anos. Nas mesmas datas, checou-se a satisfação materna acerca do relacionamento com o companheiro.

Ao observar os dados, a equipe de cientistas concluiu que a depressão pós-parto mais grave estava associada a níveis mais elevados de depressão materna no futuro e de menor satisfação no relacionamento com o parceiro. Também notaram que o quadro estava ligado a níveis mais elevados de dificuldades emocionais e comportamentais nas crianças, de pior desenvolvimento motor e de linguagem e de aumento dos sintomas de TDAH.



Leia: Uma mulher morre a cada dois minutos seja na gravidez ou no parto, diz ONU.



Segundo Alessandra Araújo, psicóloga da clínica Via Vitae, em Brasília, uma criança necessita de cinco bases para ter uma formação segura: fisiologia, segurança, relacionamento, estima e realização pessoal. Tratar a depressão pós-parto está ligado a alguns desses fatores. "Quando a mãe usa medicações seguras, ela tende a ter suas emoções mais estabilizadas, a criar uma relação com seu bebê e um vínculo de segurança. A mãe torna-se muito mais amável, afetuosa e podendo vivenciar o maternar. Não no sentido romantizado, mas da descoberta de mais um papel desempenhado pela mulher", explica.



A especialista alerta que, a partir do momento em que há uma mulher que deu à luz recentemente em um quadro mais melancólico, agitado, nervoso, impotente, se mostrando chorosa e angustiada, é preciso dar a ela mais apoio para que possa falar sobre as suas emoções e sobre como ela está vivenciando a maternidade. "Muitas vezes, olha-se para o bebê que está chegando ou que chegou e pouco se olha para essa mulher que passou por uma transformação física e social."