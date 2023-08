683

Viajar só é um dos programas preferidos das solteiras e solteiros e uma jornada de autoconhecimento





Não faz muito tempo que as redes sociais se encheram de publicações fofas celebrando o dia dos namorados. Às vezes, se não tem ninguém com quem celebrar a data comemorativa, pode se sentir como um peixe fora d'água e até um pouco deprimido, mas não se preocupe. Seu dia também existe e ele chegou. Nesta quarta-feira,16, comemora-se o Dia dos Solteiros.





No entanto, destaca o psicólogo, para algumas pessoas, o estado de solteiro pode desencadear sentimentos de solidão, especialmente quando há falta de apoio emocional ou conexões significativas em suas vidas.

“É importante lembrar que a solidão é um sentimento que pode ser experimentado independentemente do estado civil e que é essencial entender este lugar, buscar por apoio e interações significativas promovem o bem-estar emocional , independentemente do estado de relacionamento, mas é importante reconhecer o lugar de solidão dentro de cada um”, diz Fábio Borba.

Felicidade não dependen de relacionamentos amorosos





Ele ressalta que é importante lembrar que a felicidade não é exclusivamente dependente de relacionamentos amorosos: "Ela pode ser encontrada em diversas áreas da vida, como conexões familiares, amizades, realizações pessoais e autodescoberta. O autoconhecimento e a construção de uma relação saudável consigo mesmo são fundamentais para uma “A solidão ocorre quando alguém se sente desconectado ou isolado socialmente e internamente, mesmo que esteja rodeado por outras pessoas”, explica o psicólogo.Ele ressalta que é importante lembrar que a felicidade não é exclusivamente dependente de relacionamentos amorosos: "Ela pode ser encontrada em diversas áreas da vida, como conexões familiares, amizades, realizações pessoais e autodescoberta. O autoconhecimento e a construção de uma relação saudável consigo mesmo são fundamentais para uma felicidade plena , independentemente do status de relacionamento".

De acordo com Fábio Borba, para começar a abandonar a ideia de que se precisa de alguém para ser plenamente feliz, é preciso adotar algumas estratégias e perspectivas psicológicas, como dedicar um tempo para se conhecer melhor, identificar suas necessidades e interesses pessoais, focar em construir conexões significativas com amigos, familiares e colegas, não somente relacionamentos amorosos e aprender a lidar com as emoções e encontrar formas saudáveis de autorregulação, não colocando a responsabilidade de sua felicidade exclusivamente em outra pessoa.

Não há fórmula

Lembre-se de que cada pessoa é única, e não há uma fórmula única para a felicidade. Conforme o psicólogo, aceitar e valorizar a si mesmo é um processo contínuo, "mas com dedicação e autocompaixão, a pessoa pode construir uma vida plena e significativa, independentemente de estar em um relacionamento romântico ou não".

O que fazer no Dia dos Solteiros?

Mime-se com autocuidado, faça um spa em casa, tome um banho relaxante, pratique meditação ou ioga, ou simplesmente desfrute de um momento de tranquilidade;

Faça uma atividade que ame, pode ser ler um livro, assistir a um filme, cozinhar sua comida favorita, pintar, ou qualquer hobby que traga alegria;

Explore a natureza, aproveite o ar livre para uma caminhada, passeio de bicicleta ou até mesmo um piquenique no parque, conectar-se com a natureza pode ser revigorante e inspirador;

Socialize com amigos, convide amigos solteiros para sair, fazer uma videochamada ou organizar um encontro virtual, aproveite para fortalecer laços e compartilhar momentos divertidos;

Tire um tempo para se desconectar das redes sociais e das comparações constantes, concentre-se em sua própria jornada e bem-estar.

“Por fim, se a dificuldade em aceitar viver sozinho persistir ou se tornar muito avassaladora, é válido buscar apoio profissional. Conversar com um psicólogo pode ajudar a trabalhar essas questões de forma mais profunda e construtiva. Seja solteiro e brilhe, porque a sua felicidade não depende de alguém, mas sim do amor e da confiança que você deposita em si mesmo”, finaliza Fábio Borba.