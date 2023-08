683

A partir do cozimento somente com água, o arroz libera vitaminas do complexo B e sais minerais que oferecem um efeito antioxidante Freepik

Apesar de uma infinidade de dermocosméticos nas prateleiras, ainda há quem prefira ingredientes mais naturais e soluções caseiras na hora do skincare. Uma das tendências do momento é a água de arroz. O grão utilizado como alimento na cultura oriental e ocidental é indicado para o clareamento da pele, por exemplo.





Para quem deseja testar a novidade, a especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Lilian Delorenze, sugere que o uso seja na versão natural, integral ou orgânica, para que a pele não sofra com efeitos indesejados."A partir do cozimento somente com água, o arroz libera vitaminas do complexo B e sais minerais que oferecem um efeito antioxidante. Lance mão após o cozimento, assim que resfriar, ou no máximo até 48 horas depois do preparo, se conservado na geladeira, para que não haja contaminação microbiana", sugere a dermatologista.Além disso, um dos compostos presentes é o inositol, um tipo de carboidrato com componentes hidratantes e antioxidantes, que promove o crescimento das células e estimula o fluxo sanguíneo, capaz de prevenir os sinais da idade e o surgimento de poros dilatados. Também ajuda a combater inflamações e irritações na derme, protege dos raios solares e da hiperpigmentação.Existem diversas receitas e testemunhos do efeito, mas isso deve ser avaliado com atenção. A água de arroz, quando deixada em descanso, forma um pó que pode atuar como um talco para a absorção de oleosidade, dando um efeito superficial clareador. "Se você sofre com ressecamento da pele, o seu uso já não é indicado", pontua Lilian.Quanto aos cuidados com o modo de usar, a dermatologista sugere, logo pela manhã, molhar o rosto com um algodão embebido pela substância e deixar agir por alguns minutos e, depois, secar com uma toalha macia."Ele não substitui a ação dos cremes, tônicos e outras substâncias sugeridas pelo seu dermatologista, e nem o filtro solar", alerta a especialista.Apesar do ingrediente não ter contraindicações, a dermatologista orienta que, com qualquer irritação ou surgimento de manchas, deve ser interrompido o uso e informado ao profissional de costume."Existem muitas indicações para o uso da água de arroz no conhecimento popular, mas os benefícios atribuídos ao seu uso não têm comprovação científica. Se trata de um ativo derivado de um alimento que não foi preparado adequadamente para ser usado como um cosmético, diferentemente de produtos desenvolvidos por empresas cosméticas que utilizam água de arroz com processos industriais", aponta a médica.