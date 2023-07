683

A ordem dos alimentos é fator importante ao pensar em emagrecimento e nutrição Jerzy Górecki/Pixabay





A busca por uma alimentação saudável e eficaz para o emagrecimento pode ter ganhado um novo aliado: a sequência dos alimentos no prato. De acordo com o estudo recente da médica Lorena Balestra, especialista em emagrecimento saudável, começar as refeições com saladas, legumes, verduras e proteínas, deixando os carboidratos por último, pode fazer diferença na perda de peso e na manutenção do peso ideal.





Segundo o método criado pela pesquisadora, a ordem é um fator muito importante a ser considerado quando pensamos em emagrecimento e nutrição: “Estudos têm mostrado que essa abordagem pode ter impactos significativos na regulação dos níveis de insulina e na sensação de saciedade durante a refeição".









Leia: Quer emagrecer? Então coma! Saiba quais são os sabotadores da dieta. Lorena Balestra explica que a ordem está diretamente relacionada à forma como nosso corpo processa e absorve os nutrientes: "Ao priorizarmos a ingestão de proteínas, legumes e saladas no início da refeição, estamos proporcionando uma digestão mais lenta e equilibrada, o que contribui para evitar os temidos picos de insulina".

Picos de insulina





Lorena Balestra, especialista em emagrecimento saudável, destaca que ao optar por alimentos digeridos mais lentamente, como as proteínas e os vegetais, prolonga-se a sensação de saciedade MF Press Global/Divulgação "Ao optarmos por alimentos que são digeridos mais lentamente, como as Esses picos de insulina estão associados ao acúmulo de gordura e ao aumento da sensação de fome em um curto espaço de tempo, levando a comer novamente pouco tempo após a refeição."Ao optarmos por alimentos que são digeridos mais lentamente, como as proteínas e os vegetais, conseguimos prolongar a sensação de saciedade, o que é fundamental para quem busca controlar o peso", acrescenta a especialista.

Sequência estratégica de alimentos

Essa abordagem nutricional, baseada em uma sequência estratégica de alimentos, pode ser um aliado poderoso no controle do peso e na manutenção de uma alimentação saudável: "À medida que a ciência avança, compreendendo melhor como o corpo reage aos alimentos, estamos cada vez mais próximos de uma abordagem nutricional mais eficiente e personalizada para atender às necessidades individuais de cada um".





O estudo contou com a participação do pós PhD em neurociências Fabiano de Abreu Agrela. O estudo pode ser encontrado na Plataforma Sucupira com o título "Método 40P/30G/30C - Nutrição ideal para uma melhor qualidade de vida". Pesquisas são necessárias para descobrir mais sobre o assunto.





E sempre consulte um profissional de saúde qualificado para obter orientações personalizadas e seguras sobre a melhor abordagem nutricional para suas necessidades individuais.