Por mais que o beach tennis venha crescendo em todo o Brasil, especialmente em capitais como Belo Horizonte, esse é apenas o começo para fazer com que o esporte seja realmente reconhecido. Luiz Basile, junto com toda a Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT), luta por esse reconhecimento. "A Confederação, além de cuidar das federações, é responsável por estimular e promover o esporte no país por meio de projetos. Queremos fazer com que ele cresça de forma alinhada. A realidade hoje é um crescimento desordenado. Para isso, temos um departamento jurídico - o Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Beach Tennis. Incentivamos também os atletas profissionais na pandemia. Os oito melhores jogadores do ranking brasileiro ganhavam um salário para compensar o tempo em casa," explica.





As dificuldades e preconceitos enfrentados para que o beach tennis chegasse onde está hoje foram combatidas durante vários anos. “Ninguém conhecia muito. As pessoas passavam em frente à minha quadra do Belvedere e julgavam muito sem saber. Perguntavam que tipo de esporte era, chamavam-no de ‘frescobol com rede’, até mesmo de ‘jogo de marica’ ou ‘bicha-tennis’,” relembra Basile.





Visando essa maior valorização em Minas, o atleta teve a iniciativa de fundar a própria federação, FMBT após não concordar com a conduta da FMT em relação à nova modalidade. “Eu criei o departamento de beach tennis dentro da FMT, mas eu percebi que o dinheiro do beach tennis estava indo para o tênis, eu não concordei e reativei a Federação Mineira de Beach Tennis. Toda vez que a Federação Mineira de Tênis tenta fazer alguma coisa para o beach tennis é sempre uma estratégia de se conseguir dinheiro para o tênis. O dinheiro do beach tem que voltar para o beach, tem que ser investido em novos atletas, clínicas no interior, nas escolas públicas.”





Luiz Basile planeja a aposentadoria como atleta ainda este ano, após o torneio mundial - que será entre 2 e 6 de agosto, em Fortaleza (CE). “Vai ser minha última edição, vou tentar buscar o bi [depois de ganhar a categoria simples em Barcelona, em 2022]. Estou doido para deixar um legado. Tem uma molecada que eu treino que está voando e eles vão ficar.”

COMO JOGAR

O beach tennis é jogado em uma quadra de areia com 8m x 16m. A rede fica a 1,70 m de altura. Geralmente é jogado em duplas, mas também existe a categoria simples, onde as disputas acontecem individualmente (as medidas da quadra mudam e ocorre o confronto entre dois jogadores apenas).





O atleta usa uma raquete para rebater a bola com o objetivo de acertar a bola no campo do adversário. Se a bola tocar no chão dentro do campo adversário é marcado um ponto. A contagem dos pontos é parecida com a do tênis, com algumas particularidades: o jogo geralmente tem um set, que é composto de games. Ganha o set quem chegar a seis games primeiro.





Há a contagem dos games, como no tênis, é na seguinte ordem: 15/ 30/ 40 e o ponto ganho após o 40 fecha o game. No beach tennis não há vantagem, onde tem que abrir dois pontos para fechar, como no tênis. A dupla que completar os quatro pontos primeiro, ganha o game.





O set termina em 6 games, sendo necessário abrir a vantagem de dois games à frente. Em caso de empate 5x5, o jogo vai a 7. Se o empate insistir em 6x6, o jogo é decidido em um tie break, onde são pontos corridos até 7 pontos. Em caso de empate em 6x6, é necessário abrir dois pontos de vantagem até fechar.





Outra diferença para o tênis é que não há dois saques. Caso o jogador erre o saque ele perde o ponto.

Diferentemente do tênis, a técnica do beach tennis é mais simples. Basta segurar a raquete na altura do rosto e tentar passar a bola por cima da rede. O jogador também pode escolher onde quer fazer o saque, contanto que seja feito atrás da linha de fundo.

MATERIAIS

Para jogar beach tennis, além da rede e de um adversário, você só precisa de uma raquete e bolinhas.





Um dos fatores mais importantes na hora da escolha da raquete é o comprimento do cabo. Eles podem ser curtos ou longos. Os modelos com cabo menor têm um manuseio mais fácil, porém, o alcance é menor. Eles oferecem mais precisão nas jogadas e maior dificuldade nas rebatidas. Já as opções com o cabo mais alongado tendem a ser mais complicadas de serem manuseadas durante as partidas, mas a potência das rebatidas e o alcance das jogadas são melhores.





A composição da raquete na parte interna é feita de espuma EVA. O que difere em cada modelo são principalmente os materiais encontrados no revestimento externo. Eles podem ser de fibra de vidro, grafite, carbono ou kevlar. O material do modelo interfere diretamente na performance do atleta.





As opções que contêm fibra de vidro oferecem maior controle e flexibilidade, mas a potência é inferior, assim como o peso. As de grafite são ideais para quem planeja praticar com frequência. A raquete de grafite tem um peso intermediário, perfeita para qualquer partida e fornece ao jogador mais controle nas jogadas, flexibilidade e potência. E os modelos com revestimento de carbono ou kevlar são essenciais para o jogador que busca maior potência nos movimentos e nas jogadas. Mas é preciso ficar atento, por serem mais pesados, eles têm baixo controle e menor flexibilidade.





As raquetes de beach tennis são conhecidas também por terem vários furinhos. O que muitos não sabem é que essa furação tem como foco principal reduzir a resistência do ar. Com isso, as rebatidas serão melhores, mais ágeis e fáceis. Quanto menores os furos, maior será a resistência do ar e, assim, você precisará ter mais força nos braços para fazer as jogadas.





As raquetes com mais furos proporcionam ao jogador mais resistência, potência, estabilidade e menor força do corpo para realizar as jogadas.





Já a bolinha de beach tennis é feita de uma borracha macia e, assim como outras bolas de tênis, tem acabamento em feltro. É considerada pequena, com diâmetro entre 6,35cm e 6,65cm. Além disso, ela tem cores marcantes como amarelo e laranja e marcações específicas, para melhor visualização durante a partida. Sua textura é ideal para a prática de tênis de praia.





Outra característica muito importante da bolinha beach tennis é que ela possui 50% menos pressão dentro da bola quando comparada à uma de tênis. O peso da bolinha de tênis é bastante relevante quando falamos de velocidade durante uma partida de tênis de praia. Por isso, é muito importante prestar atenção nessa característica antes de adquirir uma. O ideal é que a bolinha para beach tennis pese cerca de 42 gramas.





