683

COVID Freepik

O Brasil é um dos 20 países no mundo a integrar o Scorpio-HR, um estudo clínico Fase 3 com pacientes não hospitalizados e sintomáticos infectados pelo SARS-CoV-2, o patógeno causador da COVID-19. Adultos com 18 anos ou mais portadores de doenças crônicas como, por exemplo, diabetes, obesidade, hipertensão e doenças cardiovasculares, que testaram positivo para COVID-19 nos últimos três dias e estão apresentando um ou mais sintomas (como tosse, falta de ar, dor de cabeça, dor de garganta, perda de paladar ou olfato, diarreia e náuseas) podem estar aptos a participar desse estudo. Pessoas com 65 anos ou mais, ou que estão imunocomprometidas ou em tratamento com imunossupressores, também são elegíveis





Realizado em 17 centros de pesquisa clínica no Brasil, esse estudo avalia um medicamento experimental para o tratamento da COVID-19 e o efeito em sintomas da COVID longa . O país já registrou mais de 37 milhões de casos confirmados de COVID-19 e mais de 700 mil mortes causadas pela doença desde o início da pandemia Com duração de cerca de 24 semanas, o SCORPIO-HR é um estudo clínico com um grupo de intervenção, para o qual o medicamento experimental será ministrado por cinco dias, e um grupo de controle, que receberá o placebo pelo mesmo período. Após serem admitidos no estudo, os participantes devem comparecer a pelo menos oito consultas nos centros de pesquisa clínica para o monitoramento dos resultados, tendo todas as despesas referentes a esse comparecimento reembolsadas. As consultas serão presenciais e virtuais.O estudo do ensitrelvir é patrocinado pela Shionogi & Co., Ltda., empresa farmacêutica japonesa voltada para pesquisa. É apoiado pelo National Institutes of Health nos Estados Unidos e é parte de sua parceria público-privada Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines (ACTIV). É conduzido pelo AIDS Clinical Trials Group (ACTG), a maior rede global de pesquisas sobre HIV, que expandiu seu foco de atuação para abranger estudos de tratamentos ambulatoriais para COVID-19.O estudo global SCORPIO-HR foi aprovado pelo Conselho de Revisão Institucional, Comitê de Ética Independente e outras autoridades relacionadas a ética em pesquisas em cada país onde é realizado, o que assegura os direitos, a segurança e o bem-estar dos pacientes.Não estão aptos a participar do estudo pacientes que tenham sido previamente hospitalizados para o tratamento da infecção com o SARS-CoV-2, estejam atualmente hospitalizados ou recebendo atendimento médico de emergência, planejam utilizar PaxlovidTM (nirmatrelvir/ritonavir), tenham histórico de cirrose ou problemas no fígado, ou que já tenham usado outras medicações orais, inaladas ou injetáveis para tratar esse episódio de infecção por SARS-CoV-2.