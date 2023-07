SIGA NO

A Unidade de Pesquisa Clínica em Vacinas (UPqVac) da Faculdade de Medicina participa de estudo de Fase 3 de um novo medicamento para tratamento de pessoas em risco aumentado de progressão de COVID-19 grave. O medicamento em questão é produzido pela empresa Gilead US, e a UPqVac/FM é um dos centros brasileiros que conduzem o estudo.









Entre os fatores de risco para doença grave, destacam-se idade superior a 50 anos, pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto e sobrepeso/obesidade . Bem como como portadores de doenças crônicas como diabetes, doenças pulmonares, cardiopatias, doenças renais ou hepáticas, pacientes transplantados, pessoas vivendo com HIV , pessoas em uso de imunossupressores ou em tratamento recente ou atual de câncer.

Atualmente já existem dois medicamentos aprovados para tratamento da COVID, porém esses têm limitações relacionadas a resistência viral, interação medicamentosa e número elevado de comprimidos. Diferentemente dos já existentes, esta nova medicação é considerada segura e potente contra as novas variantes virais, além de contar com baixa ocorrência de interações medicamentosas e requerer o uso de apenas um comprimido por dose.





“Há necessidade de novos medicamentos para tratamento de pessoas em risco aumentado de evoluir para formas graves da COVID-19 e que sejam efetivos contra as novas variantes do vírus”, afirma o professor.

O estudo está passando pela terceira e última fase de testes, logo em seguida poderá ser registrado como medicamento para uso geral da população.

Quer ser um voluntário?

Potenciais interessados em participar do teste podem entrar em contato com a equipe da UPqVac (Faculdade de Medicina – UFMG) por meio do número: (31) 99216-0407.