'Ih, esqueci': técnicas de neurociência para aumentar a memória

A memória funciona como uma rede que conecta informações relacionadas, ou seja, associar novos conhecimentos a conceitos com os quais já está familiarizado





Você já entrou em uma sala e depois esqueceu por que estava lá? Já passou por aquele momento embaraçoso quando esqueceu o nome de alguém que acabou de conhecer? Ou ainda já abriu a geladeira e ficou olhando para dentro dela sem se lembrar do que precisava pegar? Se respondeu sim a alguma dessas perguntas, não está sozinho.

Confira dicas para uma memória em dia

1 - Prática de representação espacial

"O cérebro é mais receptivo a informações apresentadas em intervalos regulares durante um longo período de tempo do que a informações fornecidas apenas uma vez em uma sessão intensa. Portanto, pode melhorar a retenção de informações dividindo seu aprendizado em várias sessões menores durante um período de tempo", destaca a neurocientista e psicopedagoga.

2 - Estabelecer conexão

"A memória funciona como uma rede que conecta informações relacionadas. Ao associar novos conhecimentos a conceitos com os quais já está familiarizado, pode torná-los mais memoráveis. Por exemplo, se estiver tentando aprender uma nova terminologia, tente associá-la a termos familiares, nos quais já domina", indica Fátima Bana.

3 - Mnemônico

"Os mnemônicos são ferramentas poderosas que transformam informações complexas em algo mais gerenciável e memorável. Podem ser músicas , rimas, imagens, frases, etc", recomenda a neurocientista.



Neurocientista e psicopedagoga, Fátima Bana, explica que o cérebro é muito bom em lembrar imagens e ao visualizar as informações como imagens e cenas, você pode torná-las mais marcantes (foto: Arquivo Pessoal)



4 - Visualização e tecnologia de imagem

"O cérebro é muito bom em lembrar imagens. Ao visualizar as informações como imagens e cenas, pode torná-las mais marcantes e, portanto, recordar as informações com maior facilidade", diz Fátima Bana.

5 - Sono de qualidade

"A qualidade do sono afeta diretamente a memória e o aprendizado. Durante o sono, o cérebro consolida novas informações e memórias, tornando-as parte de seu conhecimento de longo prazo. Deste modo, um sono de qualidade é primordial para uma boa memória", destaca a neurocientista.

6 - Exercício regular

"O exercício físico tem um efeito positivo no cérebro e no corpo, pois, aumenta o fluxo de sangue e oxigênio para o cérebro, reduz o estresse e a ansiedade e pode até estimular o crescimento de novas células cerebrais", enfatiza Fátima Bana.

7 - Comer alimentos saudáveis

A neurocientista e psicopedagoga lembra que "manter uma dieta rica em frutas, vegetais, proteínas magras e grãos integrais pode ajudar a manter seu cérebro saudável e melhorar sua memória. Além disso, alguns estudos na área indicam que certos nutrientes, como ácidos graxos e ômega-3, melhoram a função cerebral".





Fátima Bana lembra que todos têm dias de folga. Nem sempre precisa se preocupar ao esquecer onde colocou suas chaves ou o nome de outra pessoa. Entretanto, se isso se tornar um problema, causando incômodos no cotidiano é uma boa ideia consultar um médico.