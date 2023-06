Risco de demência na velhice pode ser ampliado por hipertensão

683

Pressão arterial descontrolada aumenta risco de demência na velhice (foto: Mufid Majnun/Unsplash)





Um estudo recente, conduzido por pesquisadores da Universidade da Califórnia e publicado no The Journal of the American Medical Association (JAMA), sugere que adultos que não mantêm controle adequado sobre a pressão arterial correm maior risco de desenvolver demência na velhice. A pesquisa indica que a doença pode causar atrofia cerebral de longo prazo e aumentar o risco de declínio cognitivo.









Os voluntários passaram por duas avaliações médicas, a primeira entre os 30 e 40 anos e a segunda por volta dos 70 anos, que incluíam ressonâncias magnéticas. A análise dos dados revelou que aqueles com pressão alta ou que desenvolveram hipertensão ao longo da vida apresentaram um volume cerebral menor na terceira idade.





Além disso, a hipertensão de longa duração pode danificar as artérias cerebrais, especialmente as de pequeno calibre, resultando em declínio cognitivo e aumentando o A geriatra Thais Ioshimoto, do Hospital Israelita Albert Einstein, explica que "fatores de risco cardiovascular, como hipertensão, colesterol alto ou tabagismo, também são fatores de risco para o desenvolvimento de demências no futuro".Além disso, a hipertensão de longa duração pode danificar as artérias cerebrais, especialmente as de pequeno calibre, resultando em declínio cognitivo e aumentando o risco de AVC.

A demência vascular, um tipo específico de demência, ocorre devido à atrofia cerebral causada por microinfartos cerebrais. Esse processo leva à redução do tamanho do cérebro, o que pode ser agravado pela hipertensão de longo prazo.