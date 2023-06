Estudo identifica presença de benzeno carcinogênico em fogões a gás

Uma pesquisa pioneira realizada por acadêmicos da Universidade de Stanford, localizada nos Estados Unidos, identificou que o benzeno, um composto químico com propriedades carcinogênicas, é liberado durante o uso de fogões a gás. O benzeno já é conhecido por ser encontrado em ambientes de alta temperatura, como campos de petróleo e refinarias. 'Constatamos que o benzeno também é gerado nas chamas de fogões a gás residenciais', afirmou Rob Jackson, o principal autor da pesquisa.

O estudo também constatou que o benzeno pode se espalhar para outros cômodos da casa, inclusive com concentrações nos quartos superando padrões de saúde nacionais e internacionais. 'A ventilação adequada pode ajudar a diminuir a concentração de poluentes, porém, percebemos que os exaustores muitas vezes não conseguem eliminar completamente a exposição ao benzeno', adicionou Jackson.

A pesquisa observou que uma única chama de fogão a gás alta ou um forno a gás ajustado para cerca de 180°C pode aumentar os níveis internos de benzeno acima dos encontrados no fumo passivo de tabaco. Esta pesquisa é a primeira a analisar as emissões de benzeno dentro de residências quando um fogão ou forno a gás estão em uso.

Os resultados mostraram que os queimadores a gás, independentemente da fonte, liberam de 10 a 50 vezes mais benzeno do que fogões elétricos . Por outro lado, não foi encontrada a presença de benzeno nos alimentos preparados. Como uma alternativa mais segura, os pesquisadores sugerem o uso de cooktops de indução, que não emitem benzeno detectável. Além disso, recomendam o uso mais frequente de eletrodomésticos elétricos, como chaleiras elétricas, torradeiras e airfryers, para minimizar o uso do gás quando a troca não for viável.