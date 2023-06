Victoria Beckham: sessões com mais de 20 microagulhas revestidas em ouro

683

A ex-Spice Girl tem feito sessões semanais da tecnologia Morpheus 8 para tratar sinais do envelhecimento facial (foto: KARIM JAAFAR/AFP)

Victoria Beckham tem sido alvo do noticiário internacional após reportagem do tabloide britânico The Sun, revelando um de seus últimos investimentos em tratamento estético. A ex-Spice Girl tem feito sessões semanais da tecnologia Morpheus 8 para tratar sinais do envelhecimento facial. A tecnologia é equipada com 24 microagulhas de 4 milímetros revestidas em ouro e que, associadas à radiofrequência, podem resolver problemas superficiais e subdérmicos ao mesmo tempo, atingindo profundidades diferentes e com indicações diversas, conforme explica o dermatologista Lucas Miranda, que faz uso do equipamento em sua clínica.





"É um tratamento minimamente invasivo, porém muito potente, que pode ser usado para uma variedade de questões de pele, tanto no rosto, quanto no corpo. Ele combina a técnica de microagulhamento à energia térmica gerada pela radiofrequência, e permite ao médico combinar, em um único tratamento, profundidades diferentes, atingindo diversas camadas da pele e remodelando o colágeno no rosto e no corpo", explica.

Lucas Miranda, dermatologista: 'É um tratamento minimamente invasivo, porém muito potente, que pode ser usado para uma variedade de questões de pele, tanto no rosto, quanto no corpo' (foto: Fabrício Halchuk)







Lucas Miranda conta que, no rosto, a tecnologia é indicada para tratar flacidez, contorno facial e cicatrizes de acne. "Melhora a firmeza, a sustentação e o contorno facial. Também é muito interessante para o tratamento para cicatrizes de acne e outros incômodos relacionados à textura, geralmente difíceis de tratar, pois são causadas pela produção irregular de colágeno após a cicatrização. O equipamento quebra este colágeno, substituindo-o por um novo, restaurando a aparência da pele."





No caso da face, são recomendadas de uma a três sessões. Já no caso do corpo, de duas a três sessões. "Os intervalos entre as sessões devem ser de 30 a 45 dias e tem a duração aproximada de 1 hora", comenta Lucas Miranda.





O dermatologista ressalta que, nem tudo que funciona para uma pessoa, vai funcionar para outra. "Para saber se é indicado ou não, é necessária uma consulta individualizada, em que o médico dermatologista vai avaliar a condição da pele, expectativas e necessidades. A partir daí, elaborar um protocolo de tratamento."