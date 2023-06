Férias: cuidados redobrados podem proteger do carrapato-estrela

683

O período de férias escolares se aproxima e, com isso, muitas famílias planejam viajar para o interior, áreas de montanhas e cercadas por matas. Todo cuidado é pouco diante dos casos de febre maculosa (foto: Gregor Ritter/Pixabay)





Com essa informação, já é possível se programar e, a cada duas horas, por exemplo, observar de forma detalhada todas as partes do corpo, principalmente dobras dos joelhos, braços, pescoço, barriga, virilha, axilas e costas: "O carrapato pode ser difícil de ser identificado, muitas vezes confundido com uma pinta na pele", alerta a médica infectologista. Para ser contaminado pela febre maculosa, conforme informações do Ministério da Saúde (MS), é preciso que o carrapato-estrela esteja infectado por uma bactéria (Rickettsia rickettsii) e permaneça fixado ao corpo por um período de pelo menos quatro horas.

Bois, cavalos, capivaras...

O carrapato-estrela vive em animas como bois, cavalos, capivaras e outros do gênero. São espécies hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue para sobreviver. E é neste momento que podem transmitir a bactéria para o ser humano.







Por isso, ao localizar um carrapato no corpo, a médica recomenda o uso de uma pinça para removê-lo. Fazendo movimentos circulares suaves, ou o uso de bucha vegetal, caso seja de tamanho muito pequeno: "Desta forma evita-se o risco de o aparelho bucal do carrapato ficar na pele, com a bactéria da febre maculosa", ensina a Vera Rufeisen.

O que levar na mala

Na mala, a orientação é simples: "A preferência deve ser por roupas em tons claros, que facilitam a visualização do carrapato, use botas de cano longo, coloque a barra da calça por dentro da meia e prefira blusas com mangas compridas, que protegem um pouco mais”, destaca a médica infectologista.

Fui contaminado. E agora?





A febre maculosa tem cura desde que o tratamento antimicrobiano seja iniciado brevemente, assim que apresentar os primeiros sintomas. Quanto antes o início, menor o risco de uma evolução grave. Por isso, ao passar por locais que possam ser foco do carrapato e identificar qualquer sintoma relacionado à doença, tais como febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, inapetência ou desânimo, a médica recomenda a procura de um pronto-atendimento.





O diagnóstico tardio pode comprometer o sistema nervoso central, os pulmões, os rins e causar lesões vasculares, na maioria das vezes de forma irreversível.

O tratamento

Segundo Vera Rufeisen, “o tratamento adequado deve incluir a medicação por sete a dez 10 dias (três dias após término da febre). Lembrando que doença não é transmitida de uma pessoa para outra e a imunidade adquirida da doença é duradoura".







O período de férias escolares se aproxima e, com isso, muitas famílias planejam viajar para o interior, áreas de montanhas e cercadas por matas, onde geralmente vivem animais. Porém, com o surto recente de febre maculosa em algumas regiões, como do estado de São Paulo, a preocupação tem que ser redobrada. A médica infectologista do Vera Cruz Hospital, Vera Rufeisen, recomenda uso de roupas adequadas, uma boa inspeção visual de tempos em tempos, caminhar por áreas pavimentadas e outros cuidados.