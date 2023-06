Pesquisa revela resiliência imunológica e relação com longevidade e doenças

683

Estudo revela que existem diversos fatores para evitar doenças (foto: Freepik)

Uma pesquisa significativa realizada por cientistas da Universidade do Texas, em San Antonio, Estados Unidos, e divulgada na terça-feira (13), trouxe à tona a descoberta da 'resiliência imunológica', uma habilidade que varia bastante entre os indivíduos e está relacionada à resistência a Uma pesquisa significativa realizada por cientistas da Universidade do Texas, em San Antonio, Estados Unidos, e divulgada na terça-feira (13), trouxe à tona a descoberta da 'resiliência imunológica', uma habilidade que varia bastante entre os indivíduos e está relacionada à resistência a infecções e outros estresses inflamatórios. A investigação foi desenvolvida em parceria com pesquisadores de cinco países e publicada na Nature Communications.









Segundo Weijing He, cientista sênior na Fundação para o Avanço da Pesquisa em Saúde dos Veteranos e coautora do estudo, foi possível constatar que algumas pessoas conseguem resistir à degradação da resiliência imunológica durante o envelhecimento e em situações de estresse inflamatório. Os pesquisadores desenvolveram métricas exclusivas para quantificar o nível de resiliência imunológica e descobriram que indivíduos com resiliência imunológica ideal tinham maior probabilidade de viver mais, resistir a infecções por HIV e influenza, à Aids, à recorrência de câncer de pele após transplante renal e sobreviver à Covid-19 e sepse.









A resiliência imunológica foi mensurada de duas formas principais. Primeiramente, pelo equilíbrio entre células T CD8+ e CD4 , responsáveis pelo combate a infecções, dividido em quatro categorias, denominadas graus de saúde imunológica. Em seguida, os pesquisadores avaliaram os níveis de expressão gênica relacionados à imunocompetência e inflamação, identificando marcadores associados à resiliência imunológica ideal.

Os resultados do estudo apontam que algumas pessoas podem preservar ou restaurar a resiliência imunológica ideal, independentemente da idade. Muthu Saravanan Manoharan, pesquisador do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas em San Antonio e coautor do estudo, afirma que participantes com baixa imunocompetência e alta inflamação tiveram menor expectativa de vida, enquanto aqueles com resiliência imunológica ideal apresentaram maior longevidade.