Compra roupas para crianças: jovem banida do Tinder parece nova demais

(foto: Reprodução/Instagram)

A influencer Caroline Lopes, de 20 anos, está chamando a atenção na internet após revelar que precisa comprar suas roupas na sessão infantil. Ela ficou mais popular recentemente quando contou que perdeu seis vezes sua conta no Tinder por conta de sua aparência de criança.Em uma postagem no Instagram, a influencer disse que sempre teve dificuldade em achar roupas do seu tamanho em lojas convencionais. Assim, começou a explorar outras opções e acabou descobrindo que algumas peças da sessão infantil eram perfeitas para ela. "Meus shorts são para crianças de dez anos, minhas blusinhas também. Sempre foi muito difícil achar uma roupa que me servisse", comenta.No último dia 25, Caroline precisava comprar roupas novas, pois iria a um encontro, e essa foi uma situação peculiar. "Grande parte das minhas roupas são com estampas infantis, desenhos, essas coisas - são as únicas que me servem. Mas como estou procurando uma roupa para ir a um encontro, fico horas tentando escolher a roupa menos infantil possível", disse. Mas a influencer encontra pontos positivos em comprar roupas infantis, como, por exemplo, o preço dos itens, que geralmente são mais baratos que os de tamanho adulto.