Luciana Gimenez recebe alta após internação por dores nas costas

A apresentadora agradeceu o carinho e apoio de seus fãs e seguidores durante esse momento delicado (foto: Reprodução: Instagram )



Luciana Gimenez, apresentadora de televisão, recebeu alta na manhã desta quinta-feira (18/5) após ser internada por 24 horas devido a fortes dores na região lombar. A assessoria de imprensa da apresentadora divulgou a notícia, fornecendo mais informações sobre o ocorrido e os próximos passos de Luciana.









A internação de Luciana Gimenez ocorreu no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ela foi submetida a exames para investigar as causas das dores nas costas. As gravações do programa Superpop, apresentado por Luciana, foram canceladas devido à sua internação.





No entanto, a equipe de Gimenez informou que, durante o tratamento com antibióticos , ela apresentou uma reação alérgica, que já foi controlada. A apresentadora permaneceu no hospital para realizar investigações mais detalhadas sobre a origem das dores.