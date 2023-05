Narcisa Tamborindeguy diz ter enfrentado transtorno alimentar e alcoolismo

Nesta quarta-feira (10), Narcisa Tamborindeguy compartilhou que já enfrentou um transtorno alimentar e foi viciada em álcool. A advogada, de 56 anos, mencionou que, atualmente, conseguiu controlar o vício em álcool. Durante uma entrevista ao PodSempre, Narcisa contou que decidiu parar de beber após um episódio que ocorreu quando consumiu gin tônica em uma festa. A socialite declarou estar sóbria há seis anos.

Narcisa Tamborindeguy relembrou os momentos difíceis relacionados à compulsão alimentar: 'Não consigo ser alguém normal, que come pouco. Eu me entrego completamente às coisas. Já vivi a compulsão alimentar, chegando a vomitar. Cansei de vomitar tudo o que comia, era terrível', desabafou. 'Era demais, ou você vomita, ou você morre. Certa vez, em Paris, desmaiei após consumir dois pratos de foie gras', acrescentou.

A respeito do alcoolismo, Narcisa afirmou: 'Parei porque não estava me fazendo bem, não preciso, não posso e não quero. Na última vez em que bebi gin tônica, achei que estava ótima, muito feliz. Estava em uma casa luxuosa, na festa de alguém. Fui encontrar com os meus amigos e acabei caindo no lago, foram eles que me salvaram. Graças a Deus, parei de beber há seis anos, só por hoje'.