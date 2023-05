Clínica em BH realiza tratamento dentário para pessoas de baixa renda

Clínica em BH atende pessoas que possuem recessão na gengiva (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

Esta semana é comemorado o Dia Mundial da Saúde Gengival (12/5), uma data que lembra a importância dos cuidados com a saúde bucal. O problema é que, dependendo da situação, cuidar da saúde bucal pode sair muito caro, e algumas pessoas não têm condições para arcar com os custos.

A iniciativa partiu das professoras Vanessa Frazão e Graça Najar, que ministram um curso na clínica ensinando dentistas a se aperfeiçoarem em cirurgias plásticas periodontais. Os pacientes são atendidos por alunos do curso.

Quando começa

O processo de triagem começa já neste sábado (13/5). Os interessados serão analisados por profissionais.





Para marcar o processo de triagem basta entrar em contato com a clínica, via mensagem de texto ou voz pelo WhatsApp, no número (31) 99281-0940.



Os atendimentos serãõ realizados toda primeira sexta e sábado do mês, e irão começar no dia 30 de junho para aqueles que passaram na triagem.





Pessoas carentes que queiram melhorar a estética da gengiva podem realizar agora em clínica de BH (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)





O que são recessões gengivais?

Antes e depois de uma pessoa que realizou o tratamento da recessão gengival (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

De acordo com a profesora Vanessa Frazão, a principal consequência das retrações gengivais é a perda óssea, que deixa o dente mais fragilizado, ocasionando uma sensibilidade maior. “As pessoas que possuem esse problema podem sentir uma dor ao beber água fria e ao comer doce”, explica.





Ainda segundo a professora, a questão estética também é outro problema. "O paciente quando sorri tem o tecido gengival bastante a mostra, acarretando uma baixa auto estima, além de uma escovação inadequada", avalia.

Como prevenir

Antes e depois de uma pessoa que realizou o tratamento da gengiva exposta (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação) A melhor maneira de prevenir o surgimento da recessão gengival, de acordo com a especialista, é escovar os dentes de forma correta, nunca utilizando escovas duras e fazendo força contra a gengiva no sentido horizontal.

“A recomendação é sempre escovar os dentes como se estivesse penteando a gengiva, ou seja, nos dentes superiores, as cerdas da escova devem passar no dente de cima para baixo, e na parte de baixo, as cerdas têm o movimento ao contrário, de baixo para cima”, afirma.

Outra dica da dentista é não consumir alimentos e bebidas ácidas, como água com limão, suco de limão, xote de limão, ainda mais para aqueles que possuem refluxo, já que a saliva ácida na boca torna o ambiente bucal ácido, afetando o dente, que perde mineral, ficando mais sensível e propenso a desenvolver cárie.

O último conselho de Vanessa envolve a saúde mental. De acordo com ela, evitar estresse e ansiedade ajuda a prevenir o aparecimento de doenças na gengiva.





As recessões gengivais ocorrem quando a gengiva se afasta da coroa do dente, ou seja, nos dentes superiores a gengiva sobe, expondo as raízes dos dentes, e nos dentes inferiores a gengiva se abaixa, tendo o mesmo efeito de exposição.