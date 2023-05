Torneio beneficente em São Paulo ajuda crianças e jovens com doenças graves

As inscrições estarão abertas até sexta-feira, dia 12 de maio (foto: Freepik)

Pela primeira vez desde sua fundação em 2008, a Make-A-Wish® Brasil, organização sem fins lucrativos, realiza no dia 21 de maio durante todo o dia, um torneio beneficente de Pela primeira vez desde sua fundação em 2008, a, organização sem fins lucrativos, realiza no dia 21 de maio durante todo o dia, um torneio beneficente de Beach Tennis no Praia Brava Sand Club Panamby, em São Paulo. O objetivo da ação é atrair atenção para a causa, além de arrecadar recursos para que mais sonhos de crianças e adolescentes com doenças graves possam ser realizados. As inscrições para participar do torneio beneficente estarão disponíveis até sexta-feira, dia 12 de maio, e podem ser realizadas por meio do site.





Feminina Fun, Feminina C, Masculina C e Mista C, e estima-se a participação de aproximadamente 100 competidores, com abertura de fila de espera. Com relação ao público, são esperadas cerca de 800 pessoas durante todo o dia. A receita proveniente das inscrições será revertida para a ONG acelerar sua missão de realizar sonhos de crianças e adolescentes com doenças graves.



Para viabilizar o torneio foram estabelecidas cotas de patrocínio que prontamente foram adquiridas por empresas comprometidas com a geração de impacto positivo. São elas: Atmo Digital, BenCorp, Simpli-D uma marca Herbarium, LadySoft, Parque Global e Pottencial Seguradora. Os patrocinadores terão uma área especial para promover ativações de marca e engajar os participantes. Além disso, o público poderá colaborar com a Make-A-Wish Brasil através de doações via PIX.