Paisagista vai presentear mães com flores no Centro de BH

(foto: lizgarden.pt/Reprodução )





Para colorir e alegrar o Dia das Mães, a empresa Ô seu flor, do florista e paisagista Anderson Rossi, vai distribuir gratuitamente buquês autorais de flores desidratadas para mães que passarem pela Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, no dia 12/5 (sexta-feira), às 10h.





A ação faz parte do projeto "Ô seu flor com amor!" e tem como objetivo levar um pouco de carinho para as mães, sobretudo as mais carentes. "Mães guerreiras, trabalhadoras, donas de casa, empoderadas e sonhadoras. Vamos levar o abraço florido do Ô seu flor e colaborar para que elas tenham um Dia das Mães mais colorido", reforça o idealizador do projeto, Anderson Rossi.





Quem motivou o florista a realizar a ação foi sua mãe, Adelaide, falecida em setembro de 2022. "Ela sempre foi a grande inspiração para a marca e amava flores. Como este ano não teremos como presenteá-la, decidimos, então, presentear várias mães, como uma forma de levar nosso afeto. Serão várias donas 'Adelaides' nos abraçando e temos certeza de que o sorriso de cada uma das contempladas irá nos fortalecer e nos renovar. É um gesto singelo, mas cheio de afeto e que, com certeza, irá mudar a rotina dessas mulheres", celebra Anderson.





Mais informações: @oseuflor (Instagram).





Serviço:

Data: 12/5/23

Horário: 10h

Local: Praça Sete, Centro de Belo Horizonte