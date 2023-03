Eventos para médicos e não médicos marcam Dia Mundial do Rim

Prédio da Associação Médica de Minas Gerais será iluminado na cor laranja no dia 9 deste mês (foto: AMMG/Divulgação )





Muitos são os desafios enfrentados pelos pacientes com Doenças Renais Crônicas (DRC's). Este ano pensando nisto, a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e suas regionais lançam em março a campanha com o tema 'Cuidar dos vulneráveis e estar preparado para os desafios inesperados'.





A Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), em parceria com a Sociedade Mineira de Nefrologia (SMN), faz um alerta iluminando a sua sede de laranja de 7 a 10 de março. O Dia Mundial do Rim será em 9 março de 2023 e várias ações estão programadas para abranger o maior número de pessoas, desde governantes, legisladores, educadores, profissionais de saúde e, principalmente, a população em geral.





NÚMEROS NO BRASIL





Hoje, no Brasil, estima-se que 150 mil pessoas são submetidas a algum tipo de terapia renal substitutiva . Somente em Minas Gerais são 20 mil pacientes. A grande preocupação, segundo o presidente da SMN, Renato Jorge Palmeira de Medeiros, o subfinanciamento do setor tem provocado uma grave crise, gerando um risco do fechamento das clínicas de diálise que atendem predominantemente o Sistema Único de Saúde (85% dos pacientes que fazem diálise). "Ainda enfrentamos o problema de uma longa fila de espera para a admissão e a ausência de implantação de novos serviços."





De acordo com o presidente da SMN, as pessoas com doenças renais crônicas vivem em uma situação de emergência, visto que precisam de cuidados contínuos e coordenados. "Nos últimos três anos tivemos esse problema agravado pelo impacto da COVID-19 no sistema de saúde. Governantes, gestores de saúde, a indústria, pacientes e cuidadores devem estar preparados a eventos inesperados para evitar a ruptura do acesso ao diagnóstico precoce, tratamento e cuidados."





O nefrologista explica que a campanha também permanece com o chamado da necessidade do exame de creatinina para todos. Segundo o especialista, as doenças renais crônicas têm alta prevalência e de um a cada dez pessoas são portadoras das DRC's. "Sua evolução é silenciosa e progressiva, daí a importância de um diagnóstico precoce para que um tratamento adequado seja instituído, evitando ou retardando a necessidade da terapia renal substitutiva no futuro."





FATORES DE RISCO As DRC's se caracterizam por As DRC's se caracterizam por lesões nos rins que se mantêm por três meses ou mais, com diversas consequências, pois os rins têm muitas funções, dentre elas: regular a pressão arterial, "filtrar" o sangue, eliminar as toxinas do corpo, controlar a quantidade de sal e água do organismo, produzir hormônios que evitam a anemia e as doenças ósseas, entre outras.





De acordo com especialistas, seu desenvolvimento se dá por diversas causas, dentre elas: diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, evolução de injúria renal aguda, rins policísticos. "É preciso estar atento a esses fatores de risco, como também conhecer o histórico familiar para DRC's, bem como combater a obesidade, evitar o fumo e manter hábitos de vida saudáveis. A popularização de exames como o da creatinina, de urina rotina e ultrassom dos rins e do trato urinário são de grande valia."





EVENTOS





Pensar Mineiro, destinado a médicos.





Data: 9/3





Horário: 19h30





Inscrições: www.smn.org.br





Live 'Paciente Renal Crônica do Estado de MG/Cofinanciamento' - Destinado a especialistas





Data: 8/3





Horário: 20h





Mais informações: www.smn.org.br





Simpósio Multidisciplinar de Nefrologia da Santa Casa MG (exclusivo para médicos)





Data: 10/3





Horário: 7h30 ás 17h





Local: Salão Nobre da Santa Casa BH, rua ceara 333.





*Haverá panfletagem e orientações para a população sobre as Doenças Renais.





Encerramento do primeiro encontro da Associação Mineira dos Centros de Nefrologia (Amicen) de 2023





Data: 11/3





Horário: 17h30





Local: Concentração na praça Largo das Forras, em Tiradentes/MG. Aberto ao público