O diagnóstico terminal de uma das minhas filhas salvou a vida da outra

Nala (esquerda) e Teddi têm o distúrbio genético LDM, mas Nala é muito velha para tratamento. (foto: Arquivo pessoal Família Shaw)

Uma menina com uma condição hereditária rara tornou-se a primeira a ser tratada pelo serviço público de saúde do Reino Unido (NHS) com uma nova terapia genética que salva vidas.



Teddi Shaw foi diagnosticada pouco tempo depois que sua irmã mais velha, Nala, apresentou alguns sintomas característicos do quadro. Mas era tarde demais para tratar Nala, que agora tem a doença na daseterminal.



Ambas as meninas têm LDM, leucodistrofia metacromática, uma condição que danifica gravemente o cérebro e o sistema nervoso.



O único tratamento, chamado Libmeldy, custa cerca de US$ 3,5 milhões (R$ 18 milhões) e é o medicamento mais caro já aprovado pelo NHS.



A BBC teve acesso exclusivo para acompanhar o tratamento de Teddi por vários meses e conversou com outras famílias afetadas pela MLD.

Imagine ter duas filhas com uma condição genética devastadora, mas apenas uma pode ser salva.

Nala tem 3 anos e Teddi tem 19 meses. E ambas têm LDM. Crianças com esta doença genética fatal nascem aparentemente saudáveis, mas seu cérebro e corpo são gradualmente afetados.

Leia também: 'Minha casa é uma bagunça': as vantagens de ser desorganizado

Antes de Nala ficar doente, ela era uma garota completamente normal.



"Ela estava sempre cantando, dançando e correndo, sempre rindo, uma garota travessa", diz seu pai, Jake.



Mas há pouco mais de um ano, os passos de Nala começaram a ficar irregulares e ela começou a cair com mais frequência. Ela também começou a apresentar outros sinais, como tremores.



Seus pais, Ally, 32, e Jake, 29, estavam ficando cada vez mais preocupados. Ally estava convencida de que Nala tinha um tumor cerebral.



Inicialmente, os médicos garantiram que não havia nada de errado. Mas em abril do ano passado, Jake e Ally levaram Nala ao pronto-socorro e fizeram uma ressonância magnética. Cerca de 45 minutos depois, eles receberam um possível diagnóstico.



"Quando o médico disse: 'Não é um tumor cerebral', eu estava quase pirando de emoção", diz Ally.



Mas o alívio foi frustrado quando o médico mencionou a leucodistrofia metacromática, da qual nunca tinham ouvido falar.



Ao sair da sala, Jake pesquisou o termo no Google. "Eu poderia dizer pelo rosto dela que não era uma boa notícia", diz Ally.

O que é leucodistrofia metacromática (LDM)?

A LDM é causada por um gene defeituoso. As crianças afetadas não podem produzir uma enzima importante chamada ARSA, uma proteína que ajuda no funcionamento do metabolismo do corpo.

Como resultado, substâncias químicas gordurosas chamadas sulfatídeos se acumulam.

Estes destroem gradualmente a camada protetora em torno das células do cérebro e do sistema nervoso, levando a uma deterioração devastadora. As crianças perdem a capacidade de andar, falar ou comer e, eventualmente, ver ou ouvir.

Como Ally e Jake carregam o gene defeituoso, eles foram informados de que a irmã mais nova de Nala, Teddi, tinha uma chance em quatro de também ter LDM.

"Eu disse a mim mesmo que não poderia acontecer de novo, não poderíamos ser tão azarados", diz Jake. "Quando descobrimos, foi de partir o coração."

Mas para Teddi, de 10 meses, havia esperança. A doença ainda não a havia afetado.

E ela se tornou a primeira paciente tratada no sistema público de saúde do Reino Unido com Libmeldy, que deve ser administrado antes que a doença cause danos irreparáveis.

O LDM de Nala foi identificado tarde demais para ela receber tratamento. Ela não consegue mais andar ou falar e precisa ser alimentada por sonda.

Teddi e Ally Shaw no Royal Children's Hospital em Manchester. (foto: BBC)

“Quando nos disseram que o tratamento estava disponível para Teddi, foi uma pílula amarga de engolir, porque não poderíamos ajudar Nala”, diz Ally.

Ele diz que eles estão tristes e "extremamente gratos" ao mesmo tempo .

"Eu sempre disse que Nala salvou a vida de Teddi. E é assim que quero pensar sobre isso", diz Jake.

Como funciona o tratamento

O tratamento com Libmeldy envolve a alteração das próprias células do paciente para corrigir o gene defeituoso.

Em junho de 2022, Teddi foi conectada a uma máquina no Manchester Royal Children's Hospital, onde o sangue do qual foi coletado um saco de células-tronco foi coletado e filtrado, em um processo semelhante à diálise.

As células foram enviadas para Milão, na Itália, onde os cientistas usaram um vírus inofensivo para inserir uma versão funcional do gene defeituoso de Teddi, aquele que deveria produzir a enzima que faltava, de volta nas células-tronco.

As células-tronco geneticamente corrigidas foram enviadas de volta a Manchester para serem implantadas de volta em Teddi.

Teddi e sua mãe se mudaram para o hospital durante o tratamento, enquanto Jake, que é carpinteiro, estava em casa cuidando de Nala.

Antes que ela pudesse receber as células de reposição, Teddi teve que passar por quimioterapia para eliminar as células-tronco defeituosas remanescentes em sua medula óssea.

Em agosto passado, a BBC voltou a Manchester para assistir Teddi receber o tratamento Libmeldy.

Em seu quarto de hospital, Teddi, então com 14 meses, escolheu aquele dia para dar os primeiros passos. Sua mãe, Ally, disse que sua filha mais nova estava levando tudo na esportiva.

"Ele está completamente bem, considerando o que aconteceu", Ally nos disse. "Ela ainda mantém sua essência de menina travessa."

A transfusão de Libmeldy levou menos de uma hora. Nos dias seguintes, as células geneticamente alteradas migraram para a medula óssea de Teddi e começaram a produzir a enzima que faltava desde o nascimento.

O que é positivo na droga é que se trata de um tratamento único, feito na esperança de fornecer uma solução permanente para sua condição.

Libmeldy foi desenvolvido por uma empresa britânica, Orchard Therapeutics. Seu CEO e co-fundador, Bobby Gaspar, passou muitos anos como consultor no Great Ormond Street Hospital enquanto pesquisava possíveis terapias.

“Trazer ao mundo um novo medicamento que pode potencialmente curar essas doenças devastadoras é incrivelmente gratificante”, diz ele, acrescentando que foi “uma jornada muito longa para desenvolver um medicamento como este.”

O remédio levou quase 20 anos para ser desenvolvido , com os primeiros testes em humanos ocorrendo em 2010. Obteve a aprovação da UE em dezembro de 2020 e agora está disponível por meio do NHS no Reino Unido.

Médicos especializados no tratamento de LDM dizem que Libmeldy é um divisor de águas.

"É realmente um avanço", diz o professor Simon Jones, um dos consultores envolvidos no tratamento de Teddi.

"Durante décadas, não tivemos quase nada para oferecer às famílias com esta condição. Agora, em vez de muitos anos de uma terrível doença neurodegenerativa, temos potencial para uma vida plena, uma vida saudável."

A família Shaw, Nala, Jake, Teddi e Ally, em sua casa em Northumberland. (foto: BBC)

Agora que existe um tratamento, tornou-se ainda mais importante detectar a doença precocemente.

Os pais de Teddi, junto com outras famílias de pacientes LDM e os médicos que os tratam, estão fazendo campanha para triagem de nascimento.

No Reino Unido, os bebês recebem um exame de sangue do calcanhar que detecta nove condições genéticas, como fibrose cística, mas atualmente não inclui LDM.

"Estamos decepcionando nossos filhos por não testar essas condições devastadoras, porque elas podem ser evitadas se puderem ser identificadas no nascimento", diz Gaspar.

Libmeldy é uma cura?

É muito cedo para dizer, mas os sinais são bons. Várias crianças no Reino Unido participaram de ensaios clínicos de Libmeldy em Milão, antes de se tornar um tratamento licenciado.

Joe Elson, 12, recebeu sua terapia genética na Itália em 2014. Nove anos depois, ele está completamente saudável e indo bem na escola.

Observando Joe empinar sua pipa em uma praia de Kentish, é difícil imaginar que ele nasceu com uma doença devastadora. Parece que Libmeldy forneceu uma correção permanente para o seu quadro de LDM.

Joe Elson recebeu terapia genética para MLD em 2014 (foto: BBC)

"Isso devolveu a vida dele para aproveitar ao máximo cada momento", diz sua mãe, Nicola.

O LDM de Joe foi descoberto quando sua irmã mais velha, Connie, foi diagnosticada. A menina morreu no verão passado.

Nicola contou que Connie, de 13 anos, perdeu a capacidade de andar, falar, comer e manter a cabeça erguida. Ele também havia perdido a visão e a audição e a capacidade de sorrir.

"Esta é uma condição horrível e perversa que tira a vida dessas crianças", diz ele.

Espera-se que apenas cerca de sete a oito crianças por ano no Reino Unido sejam elegíveis para o tratamento Libmeldy. O número é baixo porque a LDM é rara e geralmente não é diagnosticada precocemente.

O Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados (NICE), um órgão de avaliação de saúde do Reino Unido, diz que o Libmeldy é um dos medicamentos mais clinicamente eficazes que já testou. E, embora tenha um preço de tabela de quase US$ 3,5 milhões, o NHS negociou um desconto, cujo valor é confidencial.

Uma das razões pelas quais o preço é tão alto é para cobrir os custos de desenvolvimento e produção do medicamento .

O preço pago pelo NHS por este tratamento único deve ser comparado com o custo do tratamento de crianças com LDM, pois gradualmente elas se tornam completamente dependentes, são alimentadas por sonda e perdem todos os sentidos. E depois há o sofrimento sofrido pelos pacientes e suas famílias.

A diretora-executiva do NHS, Amanda Pritchard, descreve o Libmeldy como um tratamento revolucionário que oferece "um grande momento de esperança" para pais e filhos afetados por LDM.

Joe lendo para sua irmã mais velha, Connie, que recentemente faleceu de LDM (foto: FAMÍLIA ELSON)

"Isso significa que crianças como Teddi podem fazer as coisas que toda criança deveria ser capaz de fazer, como ir à escola e brincar com os amigos", explica ela.

De volta para casa em Northumberland, Teddi está indo de vento em popa.

Mas vê-la junto com sua irmã mais velha, Nala, traz para casa a dura realidade que Jake e Ally enfrentam. É "uma bênção absoluta", diz Jake, que Teddi tenha recebido Libmeldy, mas "absolutamente doloroso" ver o rápido declínio de Nala.

"Seu corpo está desligando gradualmente e ela perderá a maior parte de seus sentidos. Ela chegará a um ponto em que não terá mais nada a perder", diz Jake.

"Você sente que está de luto desde o início porque seu filho está quase desaparecendo bem diante de seus olhos ", lamenta Ally.

Os Shaws sabem que se Nala tivesse sido diagnosticada antes, ela poderia ter recebido tratamento em vez de enfrentar uma doença terminal.

Jake, que toca violão, gravou uma música para sua filha chamada Lay You Down Easy, que ele espera que aumente a conscientização sobre a doença. O dinheiro arrecadado irá para a Associação de Apoio LDM.

Nala teve que ser entubada para receber comida. (foto: BBC)

Embora a triagem de LDM no nascimento não seja realizada atualmente no Reino Unido, pequenos estudos piloto para triagem de recém-nascidos foram lançados em cinco países, incluindo a Alemanha, onde os testes identificaram o primeiro paciente com a doença.

Ainda este ano, a Genomics England iniciará um projeto piloto que oferecerá o sequenciamento completo do genoma para 100 mil recém-nascidos. Isso detectará cerca de 200 condições tratáveis %u200B%u200Be pode incluir LDM.

Outras doenças raras poderiam ser tratadas dessa maneira?

A resposta simples é sim.

O Manchester Royal Children's Hospital está testando duas outras terapias genéticas para doenças raras, as síndromes de Sanfilippo e Hunter.

O diretor do Programa Pediátrico de Transplante de Medula Óssea, professor Rob Wynn, diz que muitos de seus jovens pacientes transplantados têm doenças genéticas e acredita que a abordagem de corrigir as condições usando células-tronco geneticamente modificadas será "transformadora" .

Os pais de Nala dizem que seria um bom testemunho para ela se a triagem neonatal para LDM se tornasse a regra.

"Eu gostaria de pensar que se outra criança nascesse com LDM, ela poderia ser diagnosticada rápido o suficiente para salvá-la", conclui Ally.

*Com reportagem adicional de Nicki Stiastn.

Este texto foi originalmente publicado em https://www.bbc.com/portuguese/articles/cll3993zvy1o