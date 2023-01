Volta às aulas: como os pais podem ajudar os filhos na retomada dos estudos

As férias de janeiro estão chegando ao fim e, com isso, é hora de adaptar a rotina das crianças para a volta às aulas (foto: Inn por Pixabay )



04:00 - 23/10/2022 Educação financeira dos filhos: segredo é traçar estratégias Com a proximidade do retorno das aulas, uma série de adaptações na rotina de férias dos estudantes deve mudar, como acordar cedo, se acostumar ao dia a dia na escola, retomar e recuperar a autonomia de diariamente gerenciar o próprio estudo.Pensando nisso, a coordenadora pedagógica Écia Sales, da Luminova, rede de escolas do Grupo SEB - Sistema Educacional Brasileiro, preparou dicas que vão facilitar a rotina dos alunos fora do ambiente escolar e ainda contar com o apoio da família para organizar essa agenda diária. Confira:

Regule os horários de sono

Sim, essa é uma das prioridades. É bastante comum nas férias os pais serem mais flexíveis quanto aos horários de dormir e acordar. “O primeiro passo nesse começo de volta às aulas é não abrir concessões quanto aos horários de sono. Lembrando sempre que o descanso é fundamental para o bom desempenho escolar”, explica Écia.

Organizem juntos os materiais escolares e o uniforme

Antes de dar autonomia para as crianças organizarem suas coisas sozinhas, procure começar participando ativamente dessa atividade. “O contato com materiais escolares ajuda a entrar no clima de volta às aulas, desperta a curiosidade e é um estímulo para os estudantes. Essa também é uma forma de garantir que eles não esqueçam nenhum material em casa”, comenta a coordenadora.

Para estabelecer uma boa rotina de estudos, é fundamental estar atento aos horários. “A escolha deve fazer sentido tanto para o estudante quanto para a família. Dentro das suas demandas e prioridades, qual é o melhor momento para encaixar a o estudo? A resposta é importante para um maior aproveitamento”, esclarece a especialista.

Use a tecnologia como aliada

Com as crianças e adolescentes cada vez mais conectados, usar a tecnologia para pesquisa e outras finalidades educacionais é um recurso essencial. “Com a internet, os estudantes podem fazer pesquisas, assistir a vídeos, jogar e interagir com os colegas para explorar e compartilhar novas descobertas. Essa ferramenta como aliada auxilia na aprendizagem tornando as atividades mais divertidas e prazerosas”, recomenda Écia Sales.

Prepare o ambiente para os estudos

Reserve um local adequado para os estudos, pois essa etapa é essencial para que as atividades sejam mais produtivas. “Crie um espaço com uma mesa de apoio, cadeira confortável e boa iluminação. Definir um local adequado demonstra que esse momento é importante para o estudante”, conclui a coordenadora pedagógica.