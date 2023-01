Cosmetologista lista 5 hábitos preventivos contra o envelhecimento da pele

A ingestão adequada de agua é um grande aliado do combate ao envelhecimento (foto: Pixabay)





Envelhecer pode ser assustador para alguns e para outros nem tanto, pois, a prática do autocuidado como num todo já é uma boa forma de prevenção. Afinal, você sabe o que causa o envelhecimento?





"Quando falamos em envelhecimento da pele, pensamos imediatamente: estamos envelhecendo? Sim! A nossa pele vai alterando tudo ao longo do tempo, principalmente o PH. Com o tempo, a produção de colágeno e elastina vai diminuindo, a renovação celular vai ficando mais lenta (turn over celular), e vamos sentindo nossa pele ficando mais desidratada, flácida, sem viço, aumentando a quantidade de rugas, manchas, e linhas de expressão. Tudo isso faz parte de um processo natural do nosso corpo", esclarece Fernanda Rodrigues, cirurgiã-dentista, especialista em cosmetologia clínica e estética e CEO da Beauty Age.





Segundo Fernanda, a principal causa do envelhecimento hoje é a exposição solar sem proteção. "A radiação UV promove o aumento da produção de radicais livres, ressecando e desidratando a pele. E pele ressecada é mais propensa ao aparecimento de rugas e linhas de expressão, causando o aspecto de cansado(a) ou de pele mal cuidada. Você pode usar os melhores produtos do mercado para cuidar da sua pele, mas de nada adianta se você não cuidar das formas de se proteger dos raios solares." Contou.





Saiba 5 hábitos que você pode incluir em sua rotina para previnir o envelhecimento





- Use protetor solar. Atente-se de averiguar se o fator solar é compatível com a sua pele





- Evite açúcares em excesso. Quando o açúcar é consumido em grande quantidade, pode deixar sua pele com rugas mais evidentes e flácida





- Hidrate seu corpo, a ingestão adequada de agua é um grande aliado do combate ao envelhecimento





- Tenha uma rotina de skincare de acordo com a necessidade de sua pele





- Use sérum antioxidante de vitamina C