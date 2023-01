conta-gotas

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Você sabia que…





A pílula anticoncepcional não causa infertilidade? As causas da infertilidade são outras, a exemplo de distúrbios hormonais que impedem ou dificultam o crescimento e a liberação de óvulos, problemas nas tubas uterinas, endometriose, síndrome dos ovários policísticos, entre outros. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o anticoncepcional, se utilizado por cinco ou mais anos, aumenta as chances de gravidez se comparado a mulheres que a utilizam por menos anos. Segundo os especialistas, quanto mais tempo a mulher usar esse método de contracepção, menos ovulações ela vai ter, portanto, a fertilidade será mais preservada.

(foto: Pexels)

O que causa a dislexia?





A dislexia é caracterizada como um transtorno específico de aprendizagem, com origem neurobiológica, caracterizada por dificuldades na escrita, na fala e na soletração. Geralmente, o problema é diagnosticado na infância – ainda na alfabetização. Outras vezes, somente é descoberto na fase adulta. Os especialistas ainda não sabem o que realmente causa a dislexia. O que se sabe é que não raramente esse transtorno afeta várias pessoas da mesma família, o que pode talvez explicar alguma alteração genética que afeta o processamento cerebral da leitura e da linguagem.

(foto: Pixabay)

“Olhares da Filantropia”





O Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas (Fonif) lança o concurso Olhares da Filantropia, um projeto que busca celebrar e reconhecer imagens do trabalho filantrópico registradas por fotógrafos amadores e profissionais de todo o Brasil. Os participantes precisam escolher uma instituição filantrópica ou iniciativas de políticas públicas e ações solidárias nas áreas de saúde, educação ou assistência social que atendam às necessidades e garantam os direitos dos cidadãos e cidadãs. As inscrições estão abertas até 28 de fevereiro de 2023. Mais informações e edital completo: https://fonif.org.br/olhares-da-filantropia/.

(foto: Reprodução de internet/odontoclinic.com.br)





Enxaguante bucal





O enxaguante bucal geralmente contém um alto volume de álcool e flúor. Ambos os ingredientes não devem ser ingeridos em grandes quantidades, principalmente por crianças. Por esse motivo, segundo a American Dental Association, não se recomenda seu uso por crianças menores de 6 anos. Os adultos também não devem ter o hábito de engolir enxaguante bucal. O alerta é feito por Bruna Conde, cirurgiã-dentista e expert em saúde bucal.

(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 4/11/15)

Produção excessiva de leite





Algumas mulheres relatam sentir uma dor aguda na região mais profunda do seio enquanto estão amamentando. Dois motivos podem ser responsáveis pela dor: a posição do bebê em relação ao mamilo ou o leite excessivo que algumas mães têm. Ao verificar a posição correta do bebê durante a amamentação, a produção do leite tende a se adaptar às necessidades dele, o que faz com que a dor melhore. Uma outra dica é doar uma parte a um banco de leite.