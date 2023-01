Lisa Marie Presley: médico fala sobre causas de morte e como evitar

Lisa Marie Presley; filha de Elvis Presley (foto: Banco de imagens - Estado de Minas)





Após a morte de Lisa Marie Presley, 54, filha do astro Elvis Presley, nesta quinta-feira (12) - nos Estados Unidos - após sofrer um infarto, muitas pessoas podem se perguntar sobre os motivos que podem levar uma pessoa jovem a óbito. Além de fatores genéticos, algumas práticas também podem diminuir o tempo de vida dos indivíduos.





Dr. Neto - arquivo pessoal (foto: Dr. Neto - arquivo pessoal)

Segundo o médico Neto Scardovelli, sócio e profissional do Instituto da Dor BC, alguns hábitos podem diminuir o tempo de vida de um paciente. De acordo com ele, entre os principais estão a má alimentação e o sedentarismo. "É cada vez mais comum a gente ouvir notícias de pessoas jovens que morreram vítimas de um AVC (acidente vascular cerebral), infarto, mas a grande pergunta é: por quê? Primeiro é importante falar dos fatores de riscos que algumas práticas aceleram a morte como, por exemplo, os hábitos alimentares ruins, a falta de atividade física e o tabagismo, que agridem bastante o organismo", contou.

O médico também diz que, caso a compositora não tenha tido uma boa qualidade do sono ao longo da vida, comum na rotina de muita gente, isso pode estar entre os fatores que provocaram a parada do coração. "É claro que é preciso cumprir com as atividades profissionais, mas também é importante ponderar isso pensando em não impactar na qualidade do sono.Além disso, se preparar, deixando de usar dispositivos eletrônicos próximo do horário de dormir e manter um ambiente tranquilo antes de descansar, também são ações que precisam ser feitas por quem quer viver mais, pois um sono de qualidade permite uma melhor recuperação do corpo", disse.



Por fim, o especialista disse que a dependência química enfrentada por Lisa também pode ter influenciado na morte prematura da artista. "Todos as drogas consideradas ilícitos, tendo como ator principal a cocaína, podem trazer transtornos cardíacos desde simples elevações da pressão arterial até arritmias graves com parada cardíaca, infarto e destruição das células cardíacas. Essas substâncias podem levar à oclusão das artérias coronárias. Isso se dá principalmente por uma forte constrição dos vasos, aumenta o consumo de oxigênio por parte das células cardíacas, causando arritmias levando ao infarto e, muitas vezes, à parada cardíaca", completou o médico.



