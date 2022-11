'Viajante do tempo' revela datas com grandes acontecimentos em dezembro

(foto: TikTok/Divulgação)

Com mais de 100 mil seguidores no Tik Tok, Eno Alaric, também conhecido como “Radiant Time Traveler” (Viajante do Tempo Radiante), afirmou vir do ano 2671 para dizer o que vai acontecer com a Terra e com os humanos.

Alaric, que prometeu revelar sua identidade ao atingir 1 milhão de seguidores, usa a rede social para divulgar vídeos com “alertas” sobre o futuro. Segundo ele, “coisas muito grandes” acontecerão no próximo mês.

“Sim, eu sou um verdadeiro viajante do tempo, lembre dessas quatro datas de dezembro 2022”, escreveu o usuário. As datas se referem aos dias 8, 12, 20 e 25. O vídeo apresenta uma música de suspense e o dia 20 foi classificado como “The Release”, ou “O lançamento” em português.

A única mensagem deixada pelo viajante do tempo radiante foi: “Fique seguro e tenha cuidado”. As previsões começaram a ser postadas em outubro deste ano, mas, de acordo com o Jornal The Mirror, no início de 2022, Alaric confirmou que poderia transportar oito pessoas para o seu tempo em seis meses.

Independentemente da crença, pelo que se sabe, nenhuma previsão se mostrou certa até o momento, e a página vem recebendo alguns tipos de comentários, como “dia 10 tem um acontecimento perfeito, é o meu aniversário”, comentou a seguidora.

Outro usuário disse: “Pessoal, sou um viajante do tempo do futuro. Lembre-se da data de 25 de dezembro, é uma coisa chamada Natal”. Além das datas, Eno havia dito que os seres humanos descobririam novos planetas e seriam visitados por uma alienígena.