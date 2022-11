conta-gotas

(foto: Freepik)



Dor no ombro pode indicar algo mais sério





A dor nos ombros é a terceira queixa mais relatada aos médicos, depois da cefaleia e da lombalgia. De acordo com Glaydson Gomes Godinho, ortopedista do Hospital Vila da Serra e especialista em cirurgia do ombro e cotovelo, quando a dor passa a afetar o sono e as atividades de rotina, significa que ela está instalada no ombro doente e o indivíduo deve procurar um médico para investigar sua causa e iniciar o tratamento adequado. O médico associa tal sintoma a três grupos principais: fraturas e luxações (traumas), doenças degenerativas dos tendões e músculos, e artrites de origem autoimune. “Seja qual for o problema no ombro, o tratamento será definido pelo ortopedista de acordo com o tipo de lesão e sua gravidade”, como informa Glaydson.

(foto: Freepik)

Doença pulmonar





No Brasil, estima-se que cerca de 7 milhões de pessoas sofram com a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). O Grupo de Estudo e Pesquisa Respiratória na Atenção Primária à Saúde (Gepraps) está preparando um Fórum de DPOC envolvendo as partes interessadas (profissionais de saúde, sociedades médicas, associação de portadores e gestores de saúde) para discussão de propostas para melhoria dos cuidados de pacientes com essa doença. O evento é gratuito e ocorrerá em 13 de dezembro. As inscrições estão disponíveis por meio do link: www.imxsnd05.com.

(foto: Freepik)

Ergonomia no home office





Trabalhar em casa (home office) trouxe alguns benefícios, como não precisar se deslocar do lar para o escritório e vice-versa. Entretanto, inúmeros colaboradores ainda reclamam de dores e exaustão após um longo dia de trabalho em casa. Segundo Pamela Paz, CEO da John Richard, empresa de assinatura de móveis para escritórios, escolher um ambiente para trabalhar é fundamental. Por isso, delimitar um espaço que seja benéfico para o trabalho torna o home office ainda mais funcional e produtivo. “É essencial optar por um local que não tenha muito barulho externo, a exemplo da rua, nem onde as pessoas precisem passar com frequência, como a cozinha. O ideal é que esse ambiente seja o mais tranquilo, pois isso ajudará na concentração.”

(foto: Instagram/Reprodução)

Vamos falar sobre lúpus?





A doença entrou em destaque nas últimas semanas com a estreia do filme brasileiro “Depois do universo”, do diretor Diego Freitas. Segundo a reumatologista Emily Figueiredo, o lúpus é uma doença autoimune, isto é, o corpo produz anticorpos que atacam a si próprio e cuja causa não é bem esclarecida. Existem dois tipos de lúpus: o lúpus cutâneo, com manifestações apenas na pele, e o lúpus eritematoso sistêmico, que pode acometer a pele e os órgãos internos. “Se você foi diagnosticado com lúpus, minha dica é que cuide bem da sua doença desde o começo. Se você seguir as orientações médicas adequadamente, sua chance de ficar bem é grande. Cuide do seu físico e do seu emocional, os dois são complementares”, afirma Emily.

(foto: Freepik)

Maneira correta de escovar os dentes





Escovar os dentes pode parecer um hábito simples para alguns, porém existem muitas pessoas que ainda têm dúvidas sobre como fazer a escovação de forma correta, podendo, por exemplo, escovar os dentes com força e de qualquer jeito. Bruna Conde, cirurgiã-dentista, especialista em halitose e saúde bucal, explica que escovar os dentes de qualquer jeito e com força excessiva pode provocar uma série de problemas. Esse hábito pode empurrar a gengiva, expondo a raiz. E, segundo Bruna, a parte exposta fica sensível ao contato com determinados alimentos e bebidas e mais predisposta a desenvolver cáries. “Por isso, é recomendado que os movimentos na escovação sejam realizados de forma circular, suave e personalizada para cada tipo de arcada”, comenta a profissional.