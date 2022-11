Pesquisadores sugerem nova hipótese para explicar a morte de Bruce Lee

(foto: Reprodução)

Lee Jun-fan, mundialmente conhecido como Bruce Lee, foi um artista, diretor de cinema, roteirista e instrutor de artes marciais. Ele morreu em 20 de julho de 1973, aos 32 anos. De acordo com a autópsia, a morte foi por anafilaxia (reação alérgica aguda) ao medicamente Equagesic, o que ocasionou um edema cerebral. No entanto, pesquisadores sugerem que Bruce Lee faleceu devido a incapacidade do rim de excretar o excesso de água ingerida.Em artigo publicado no periódico Clinical Kidney Journal, os autores do estudo explicam a hipótese da hiponatremia como causa da morte do famoso artista marcial."Propomos agora, com base na análise de informações publicamente disponíveis, que a causa da morte foi edema cerebral devido a hiponatremia. Em outras palavras, propomos que a incapacidade do rim de excretar o excesso de água matou Bruce Lee. Em resumo, Lee tinha vários fatores de risco que predispunham à hiponatremia resultante da interferência nos mecanismos de homeostase da água que regulam a ingestão e a excreção de água", diz a pesquisa.A hiponatremia geralmente ocorre quando uma pessoa bebe uma grande quantidade de água em um espaço de tempo muito curto. "Nossa hipótese é que Bruce Lee morreu de uma forma específica de disfunção renal: a incapacidade de excretar água suficiente para manter a homeostase da água", pontuam os pesquisadores.O estudo intitulado Who killed Bruce Lee? The hyponatraemia hypothesis,em livre tradução) foi publicado no periódico Clinical Kidney Journal e pode ser acessado neste link