Dia Mundial da Trombose: doença mata uma em cada quatro pessoas no mundo

(foto: ocirurgiaovascular.com.br/Reprodução)

Em 2014, a Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), instituiu o dia 13 de outubro como o Dia Mundial da Trombose, em referência à data de nascimento do médico, patologista, biólogo e antropólogo alemão Rudolf Virchow, pioneiro na descrição da fisiopatologia da trombose . Em 1856, ele escreveu o que se chama a tríade de Virchow, formada por conceitos como a estase sanguínea, lesão do endotélio e alteração da proteína de coagulação - qualquer situação clínica ou cirúrgica que provoque alterações em algum desses fatores aumenta a propensão para a trombose É o que explica o patologista clínico e um dos diretores do Laboratório São Paulo, Daniel Dias Ribeiro. "Aproveitamos a data para fazer barulho sobre o tema. Alertar a população sobre a alta incidência da trombose, que é uma doença evitável, e também sobre as situações de risco", diz.Ainda assusta o número de pessoas que morrem em função dessa complicação em todo o mundo. Um em cada quatro pacientes morrem por trombose, doença que se manifesta quando ocorre a formação de coágulos potencialmente fatais nas artérias ou veias. Os coágulos de sangue, normalmente, ocorrem nas veias da perna (Trombose Venosa Profunda - TVP), que podem se fragmentar e chegar através da circulação até os pulmões e causar a embolia pulmonar.A incidência de trombose é de mil pessoas por 1 milhão na população mundial, segundo o médico. Em relação à trombose cerebral, são 10 a 20 casos por 1 milhão por ano. Casos de trombose também podem acontecer em situações corriqueiras, como voos com mais de 8 horas de duração - 217 casos para 1 milhão de pessoas. O uso de anticoncepcional oral - 5 mil casos para cada 1 milhão de pessoas que usam o medicamento - também é uma situação favorável à doença."Metade dos casos não são provocados por fatores de risco, mas a outra parte sim. É uma doença muito prevalente, a terceira causa de morte entre as complicações cardiovasculares . Conhecendo em que momento o indivíduo está exposto a uma situação de risco para o aparecimento da trombose, é mais fácil saber como protegê-lo", orienta Daniel.O problema também passou a ser lembrado com a pandemia. De acordo com o especialista, é considerável a ocorrência de trombose nos pacientes que têm casos graves da infecção pelo coronavírus , acometendo entre 20% a 30% das pessoas hospitalizadas que estão em CTI. "A vacinação é muito importante para impedir a ocorrência do problema. Ter COVID grave traz muito mais riscos de ter trombose do que tomar vacina contra a doença", alerta Daniel Ribeiro.Algumas doenças, como o câncer, também são fatores de risco , além de certos tipos de cirurgia, especialmente os procedimentos para colocação de prótese de quadril, joelho, e as cirurgias oncológicas. "Pacientes com câncer também estão mais sujeitos às tromboses venosas ou arteriais em razão das cirurgias, internações, infecções, tratamentos e de outros fatores específicos da doença", explica o profissional.Apesar das complicações relacionadas, acrescenta o médico, a trombose pode ser prevenida. Com o diagnóstico no tempo indicado, o tratamento é eficiente, basicamente feito com a aplicação de anticoagulantes. Daniel Ribeiro cita outras situações que podem levar à trombose: as internações hospitalares, uso de medicações contendo estrógenos, acidentes e traumatismos, histórico familiar, imobilização prolongada, obesidade , cirurgia, câncer, gestação, puerpério e tabagismo A Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) lançou uma campanha com três princípios norteadores acerca da patologia e formas de evitar os eventos trombóticos:cerca de 60% de todos os eventos trombóticos venosos ocorrem durante, ou nos 90 dias que se seguem a uma internação hospitalar. Por isso, representam uma das principais causas de morte intrahospitalar passível de prevenção.pacientes com câncer apresentam maior risco de tromboses tanto venosas quanto arteriais. Além disso, as tromboses venosas em pacientes com câncer resultam em aumento da necessidade de internações e aumento da mortalidade, além de apresentarem maior risco de recorrência.esses pacientes apresentam risco aumentado para tromboembolismo venoso, além de alterações ainda não completamente compreendidas no balanço hemostático local (pulmões) e sistêmico. O reconhecimento deste risco é fundamental para o manejo intrahospitalar desses casos.Entre os sinais e sintomas da trombose estão: dor ou desconforto na panturrilha ou coxa, aumento da temperatura e inchaço da perna, pés ou tornozelos, vermelhidão e/ou palidez, sensações e/ou falta de ar, dor no peito (que pode piorar com a inspiração), taquicardia, tontura e/ou desmaios.Daniel Ribeiro lembra ainda as formas de prevenção: hidratação diária; não ficar sentado muito tempo (trabalho, viagens e pós-cirurgias); fazer atividade física pelo menos três vezes por semana; preferir roupas e sapatos confortáveis; ter uma alimentação balanceada; evitar fumar e bebidas alcoólicas.