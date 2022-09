Conta Gotas

(foto: Freepik/Divulgação)



Empreendedorismo do bem





Com o objetivo principal de auxiliar quem sofre com o transtorno bipolar, o psiquiatra mineiro Renato Silva acaba de lançar um aplicativo gratuito para o monitoramento do humor. “Como existe uma função na qual o usuário pode baixar o relatório do mês, é possível usar o app Estabiliza para acompanhamento clínico. É muito difícil lembrar como você se sentia há 20 dias, por isso ter esse registro é importante para que os profissionais de saúde consigam tomar decisões adequadas de tratamento”, esclarece o médico. O aplicativo já está disponível para download gratuitamente nas versões iOS e Android e pode ser usado por qualquer pessoa, conforme explica o idealizador.

Tratamento de retinoblastoma





O Hospital do GRAACC levou o prêmio de melhor trabalho na área de pediatria durante a 26ª edição do Congresso SBTMO-2022, promovido pela Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea (SBTMO). O trabalho está entre os oito que foram premiados e aborda a terapia intensiva multimodal para pacientes com retinoblastoma metastático em estágio 4 (avançado), associada a uma melhor chance de recuperação. “É uma grande oportunidade para dividir com nossos pares os esforços que fazemos diariamente no combate ao câncer infantojuvenil no GRAACC”, afirma Carla Macedo, oncologista pediátrica do Hospital do GRAACC, autora principal do estudo e responsável por exibir o resumo do trabalho aos participantes do congresso.

Higienização bucal correta





De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cárie, seguida pelo tártaro e a placa, são os problemas mais comuns relacionados à perda dos dentes. Essas três afecções têm algo em comum: o cuidado com a limpeza da boca. “Uma boa higienização da cavidade bucal e dos dentes é essencial para prevenir tanto o tártaro quanto qualquer outro tipo de doença presente na boca. Em partes de difícil acesso, além da escovação, tem-se que usar também fio dental e solução fluorada de bochecho. Ter esses tipos de cuidados previne não só o tártaro como também a cárie e outras doenças bucais”, explica Rafaela Magda de Oliveira Almeida, dentista do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica.

Evento sobre

qualidade do sono





De 6 a 8 de outubro, os visitantes terão a oportunidade de participar da 1ª edição da Sleep Well Expo, evento da área do sono aberto ao público, profissionais da saúde e lojistas. A programação contemplará palestras de especialistas certificados das mais diversas áreas de atuação da medicina do sono e da saúde mental. “Essa edição tem foco em conteúdo: serão três auditórios simultâneos, sendo que um deles – a Sala do Sono – oferecerá experimentações como meditação, mindfulness e aromaterapia, entre outros”, ressalta Lucia Cristina Abdala, diretora da Trio XP, diretora da empresa organizadora. Informações: https://sleepwellexpo.com.br/2022/.

Movimento Duchenne





Com a campanha “Investigue a DMD com o Detetive Gui”, a PTC Therapeutics, biofarmacêutica global, lançou a 1ª edição do livro “Detetive Gui”. Nele, o pequeno detetive conta como foi sua jornada de diagnóstico da distrofia muscular de Duchenne. A DMD é um distúrbio hereditário de fraqueza muscular progressiva, geralmente em meninos. Para saber mais sobre os sintomas e diagnóstico da doença, acesse o site www.movimentoduchenne.com.br.