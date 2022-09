Saiba quais alimentos podem amenizar a secura e o calor em BH

Meteorologistas garantem que vai chover neste noite (15/9) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )

Belo Horizonte está praticamente há quatro meses sem chover e manter a boa hidratação nessa época de seca e calor é fundamental para conservar o metabolismo em ordem e o bom funcionamento do corpo.









A deficiência de água no corpo pode causar alguns problemas como vômitos, diarreias e insuficiência renal. O Correio conversou com o nutricionista clínico e esportivo, Gyan Borges, que separou alguns alimentos ricos em água que ajudam a manter a hidratação.

Abacaxi e morango (foto: Pixabay)





Melancia: 100 gramas da fruta tem, precisamente, 92%, com 31 calorias. Além de água, a melancia também possui vitaminas do complexo B, vitamina C e vitamina A. Além de in natura, outra forma de consumo é em sucos, sem a necessidade de açúcar ou adoçante.





Morango: 100 gramas da fruta têm 92% de água em sua composição, 30 calorias e podem acompanhar desde a salada até o bolo no café da tarde.





Abacaxi: Com 48 calorias e 87% de água em 100 gramas, o abacaxi é composto por vitamina C, ácido málico e bromelina, sendo que este último auxilia na digestão.





Pepino: O pepino tem 17 calorias a cada 100 gramas e é composto de 96% de água. Para aproveitar melhor esse benefício o ideal é consumi-lo cru (na salada ou sozinho). Esse alimento possui nutrientes como potássio (aliado contra hipertensão) e vitamina C, que fortalece nosso sistema imunológico. Possui também fibras, importantes para um bom funcionamento intestinal.





Alface: Você pode completar sua salada com folhas que também possuem muita água. Das folhas, a que mais hidrata é a alface. Uma xícara tem 96% de água e apenas 10 calorias.





O nutricionista ressalta, no entanto, que o consumo desses alimentos não elimina a necessidade da ingestão de água. "Sem água, vários de nossos sistemas ficam debilitados, comprometidos. Desde o controle da temperatura corporal até a circulação sanguínea", pontua.