Neurocientista alerta para efeitos do isolamento em crianças e jovens

(foto: www.crianca.org.br/Reprodução )

O isolamento social de dois anos e o uso das máscaras podem, sim, ser responsáveis por retardar o desenvolvimento cognitivo das crianças. Segundo o neurocientista José Augusto Nasser, "hoje, temos crianças com profundas dificuldades cognitivas. A criança é um ser social: ela aprende com o que vê. As pessoas mascaradas, à sua volta nas escolas e em todos os seus ambientes, trouxeram para ela profundos comprometimentos cognitivos”, afirma.



"Estudo publicado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) explica que o mascaramento pode impedir a respiração, o que desencadeia uma variedade de outros problemas, incluindo ataques agudos de ansiedade em indivíduos suscetíveis", comenta.









"Esses danos são ainda mais propensos a ocorrer com crianças, particularmente as menores. A privação de oxigênio pode causar alterações metabólicas e as alterações metabólicas que acontecem nas células neuronais são de vital importância para o funcionamento cognitivo e a plasticidade cerebral, e sabe-se que quando ocorrem mudanças metabólicas drásticas no cérebro, há consequentes alterações de estresse oxidativo (estado oxidativo celular). Esse processo tem um papel significativo no gerenciamento do funcionamento dos neurônios", completa o neurocientista.



O médico cita, ainda, uma pesquisa do Scientific American, que embasa o mesmo raciocínio. “Temos testes cognitivos com resultados muito ruins e as máscaras são as maiores causadoras, segundo esse estudo, pois elas deterioram as falas dos bebês e o desenvolvimento da linguagem. Crianças de até 2 anos, por exemplo, não conseguem atingir 50 palavras em sua comunicação. Isso é um absurdo na história da humanidade.”

Quadros de depressão e suicídio



Mas não foram só crianças as prejudicadas. O isolamento social afetou a saúde mental dos jovens e o neurocientista acredita estarmos diante de um problema igualmente sério. "Os dois anos em casa, isolados, desencadearam sentimentos de melancolia, de menos valia e ideações de morte. De acordo com uma publicação da ABC News - "O Impacto da Pandemia na Saúde Mental" -, 41% dos universitários estavam com

"A criança é um ser social: ela aprende com o que vê. As pessoas mascaradas, à sua volta nas escolas e em todos os seus ambientes, trouxeram para ela profundos comprometimentos cognitivos", explica José Augusto Nasser (foto: Arquivo pessoal)