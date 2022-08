conta-gotas

(foto: FREEPIK)



Bebida alcoólica e sonolência





O álcool tem um poder sedativo e consegue interferir até mesmo na fase mais profunda do sono, conhecida como REM. O nutrólogo do Hospital Edmundo Vasconcelos, Murilo Armínio, explica que essa interferência é causada pelas substâncias tóxicas encontradas na bebida. O resultado dessa alteração é o cansaço e mal-estar no dia seguinte. “De fato, não há uma qualidade de sono aceitável neste cenário, ocasionando essa clássica indisposição”, reforça. Para evitar danos maiores ao sono e à saúde, o conselho do especialista é moderar no consumo de bebidas alcoólicas principalmente antes de dormir.

(foto: Instituto GABRIEL/Divulgação)

Concurso para estimular doação de órgãos e tecidos





O Instituto Gabriel, organização social sem fins lucrativos que trabalha para estimular a doação de órgãos e tecidos de bebês portadores de anencefalia, lançou o 2° Salão de Humor sobre Doação de Órgãos. O evento vai premiar duas categorias: Cartum e Charge. Para Maria Inês, presidente do Instituto Gabriel, a expectativa é que o concurso seja capaz de inspirar ainda mais artistas a produzirem obras que levem mensagens positivas e sensibilizem as pessoas. O evento será on-line e os interessados podem inscrever até três obras por categoria no site do Instituto (www.gabriel.org.br/salaodehumor/) até às 23h59, no horário de Brasília, do dia 15 de agosto. O anúncio sobre os vencedores será em 27 de setembro, Dia Nacional do Doador de Órgãos. A premiação vai contemplar o primeiro e segundo lugares com valores em dinheiro de R$ 1 mil e R$ 500, respectivamente.

(foto: Freepik/Divulgação)

Você sabia que cães e gatos também ficam resfriados nos dias frios?





Assim como nós humanos, dias mais frios provocam nos animaizinhos a redução de temperatura e mudanças fisiológicas. A gripe também é bem característica nesse período. Leonardo de Rago Nery Alves, veterinário e docente do curso de medicina veterinária do Centro Universitário Newton Paiva, explica que a doença é causada pelo vírus Influenza A, em caso de cães, e vírus HVF-1, herpesvírus e/ou pelo calicivírus felino, no caso de gatos. O especialista afirma que apesar da semelhança, não afeta humanos, mas é bastante transmitido pelos pets que já estão doentes, causando sintomas como fraqueza, dores, tosse, coriza, febre, prostração e falta de apetite.

(foto: Mário Penna/Divulgação)

1ª Corrida da Esperança Mário Penna





Já está com inscrições abertas a 1ª edição da Corrida da Esperança Mário Penna, em prol da saúde e da solidariedade. O evento será no dia 1° de outubro, na Praça da Pampulha, em Belo Horizonte, com percursos de 2 km para caminhada, e 5 e 10 quilômetros para corrida. Todos os atletas receberão ao final do evento uma medalha de participação e, os três primeiros colocados no geral, masculino e feminino, na corrida de 10km e de 5km, receberão troféus e medalhas especiais. As inscrições e regulamento podem ser acessadas através do site ticketsports.com.br.

(foto: Primeiro Plano/Divulgação)

Startup Social





Acesse-me (www.acesseme.com.br) é uma plataforma digital que permite a entrega de soluções ao usuário por meio de conexões e inteligência da informação, idealizada e criada em 2021 por Camila Caetano, que tem uma deficiência chamada de fêmur curto congênito. “Em plena era da tecnologia da informação, pensei em termos uma ferramenta nas mãos para conectar pessoas e ajudar a fazer o bem. A Acesse-me nasceu para conectar experiências, histórias e toda a rede de apoio que facilita a jornada de todas as pessoas com deficiência e doenças raras”, diz Camila. O cerne da plataforma é organizar, por meio big data, as histórias e o círculo de serviços e produtos que as pessoas utilizam na sua jornada.