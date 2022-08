Um a cada cinco americanos tem medo de pegar varíola dos macacos

(foto: Reprodução/CDC)

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos revela que um a cada cinco americanos estão preocupados em contrair varíola dos macacos . A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência de saúde global em 23 de julho , dias após a conclusão da pesquisa.A pesquisa foi realizada com 1.580 adultos americanos pelo SSRS para o Annenberg Public Policy Center (APPC), da Universidade da Pensilvânia, entre 12 e 18 de julho. A margem de erro de amostragem é de 3,3 pontos percentuais no nível de confiança de 95%.A varíola dos macacos é transmitida pelo vírus monkeypox, que pertence ao gênero orthopoxvirus. É considerada uma zoonose viral (o vírus é transmitido a partir de animais) com sintomas muito semelhantes aos observados em pacientes com varíola, embora seja clinicamente menos grave. É uma doença endêmica em partes da África, cuja disseminação atingiu cerca de 75 países.Segundo a pesquisa, 19% dos entrevistados estão um pouco (14%) ou muito preocupados (5%) em pegar varicela nos próximos três meses, enquanto 81% não estão muito (41%) ou não nada preocupado (40%).As mulheres estão mais preocupadas em contrair varíola do que os homens: embora a grande maioria dos casos até hoje nos Estados Unidos esteja entre homens que fazem sexo com homens , 23% das mulheres se preocupam em contrair varíola contra 15% dos homens.- 19% dos americanos estão preocupados em pegar varíola nos próximos três meses- 30% dos entrevistados estão preocupados em pegar o COVID-19 nos próximos três meses- Quase metade (48%) não tem certeza se a varíola dos macacos é menos contagiosa que a COVID-19- Dois terços (66%) não têm certeza ou não acreditam que exista uma vacina para a varíola dos macacos